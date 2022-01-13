METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Bölgemiz genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 13.01.2022 Perşembe gününden başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor.Beklenen gecenin en düşük sıcaklıkların iç kesimlerde -5 ila -15 derece civarında olması tahmin ediliyor.Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ