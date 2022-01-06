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Haber: Detaylar belli oldu her şehre ayrı fatura

Haber: Detaylar belli oldu her şehre ayrı fatura
ISPARTA
G.Tarihi: 06.01.2022 18:58
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Doğal gazda iklime göre kademeli tarife

Doğal gaz faturalarından BES’e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

  
Doğal gaz faturalarından BES’e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, bireysel emeklikte devlet katkısı 5 puan arttırılarak yüzde 30’a yükseltilecek.

Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin yasal alt yapısı oluşturulacak. Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile hesap açma tarihini öne çekmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

İHRACATA VERGİ DESTEĞİ
2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 19’a düşürülecek. Maliyet artışlarını karşılayabilmeleri için kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi imkanı getirilecek.

İKLİM KOŞULLARINA GÖRE KADEMELİ FATURA
Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek amacıyla faturalarda kademeli tarife sistemine geçiş yapılıyor. 

Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak. Memur ve emekliye yapılan ek zam kanun altına alınacak.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
 
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