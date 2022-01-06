Doğal gazda iklime göre kademeli tarife

Doğal gaz faturalarından BES’e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Doğal gaz faturalarından BES’e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu.2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 19’a düşürülecek. Maliyet artışlarını karşılayabilmeleri için kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi imkanı getirilecek.Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek amacıyla faturalarda kademeli tarife sistemine geçiş yapılıyor.Buna göre,Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak. Memur ve emekliye yapılan ek zam kanun altına alınacak.KAYNAK: YENİ ŞAFAK