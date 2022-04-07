Hükümetten yeni enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenecek

Enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti'nin ekonomi kurmayları yeni bir adım atmak için çalışmalara başladı. Un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyatların sabitlenmesi gündeme gelebilir

20 ÜRÜNÜN FİYATI SABİTLENECEK

ZİNCİR MARKETLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

OLAĞANÜSTÜ TALEPLER ENGELLENECEK

ENERJİ KONUSU MKYK GÜNDEMİNDE

AK Parti enflasyonla mücadele için yeni fikirleri hayata geçirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürdü.CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyorlar. Öne çıkan fikir ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem olması.Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.AK Partili kurmaylar serbest piyasayı bozabilecek bir öngörü olduğunun farkında olsalar da enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu gerçeğini de hatırlattılar. Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.Öte yandan enerji konusunda AK Parti MKYK'sında gündeme geldi. Ukrayna, Rusya krizinin Avrupa'yı alternatif enerji rotaları aramaya ittiğine dikkat çekildi. Bu rotalarda Türkiye'nin kritik öneme sahip rolü ifade edildi.KAYNAK: CNN TÜRK