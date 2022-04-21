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Çocuklar artık kendi evlerinin‘geri dönüşüm kahramanları’ olacak

Çocuklar artık kendi evlerinin‘geri dönüşüm kahramanları’ olacak
ISPARTA 0
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TURKCELL / Çocuklar artık kendi evlerinin ‘geri dönüşüm kahramanları’ olacak / BASIN BÜLTENİ 

21.04.22
Turkcell’in 23 Nisan hediyesi; doğayı ve sürdürülebilirliği konu edinen ‘Karınca Bacak ile Dev Yaprak’ kitabı oldu
Çocuklar artık kendi evlerinin‘geri dönüşüm kahramanları’ olacak 
Çevre bilincini toplumun tamamına yaymak için faaliyetlerini sürdüren Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) katkılarıyla hazırlanan “Karınca Bacak ile Dev Yaprak” isimli döngüsel elektronikler çocuk kitabının lansmanını gerçekleştirdi. Çocukların çevre dostu bir kimliğe bürünmesi hedefiyle oluşturulan kitabı, Turkcell’in marka yüzü olan ünlü oyuncu Melis Sezen seslendirdi. Dijital platformlarda da yer alacak kitabın ilk lansmanı yine dijital olarak metaverse evreninde gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, kitabı bitiren çocuklar, tekno atıklarını Turkcell mağazalarına getirdiğinde ‘Döngüsel Elektronikler Sertifikası’na sahip olacak. Böylece her çocuk, kendi evinin ‘atık kahramanı’ olacak.
Tüm iş süreçlerinin temeline sürdürülebilirlik prensiplerini yerleştiren, topluma ve çevreye olumlu katkı sunmayı hedefleyen Turkcell, çevrenin korunması ve toplumsal değer üretimi adına hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV); tekno atıkların yönetilmesi, çevresel faydanın artırılması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla, geri dönüşüme yollanan teknoloji ve bilişim atıklarından elde edilen geliri çocukların nitelikli eğitimine destek olarak aktarmaya başlamıştı. “Eğitime Dönüştür” adı verilen kampanyanın etki alanını ve kapsamını toplumun daha geniş kesimlerine yaymak amacıyla, çocuklar için “Karınca Bacak ile Dev Yaprak” isimli yeni bir kitap hazırlandı. Çocuklarda çevre bilinci oluşmasına yardımcı olması amaçlanan kitabın lansmanında, kitabın yazarı Sebahat Söylemez ve kitabı gönüllü seslendiren ünlü oyuncu Melis Sezen de yer aldı.
Alper Ergenekon: “Yeşil ve temiz gelecek bilincini 7’den 70’e herkese yayma kararlılığımızı sürdürüyoruz”
Turkcell’in dünyanın ilk dijital operatörü olarak konumlanmasının, şirkete sürdürülebilirlik alanında da öncü bir rol yüklediğini belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Kaçınılmaz bir sorumluluk halini alan çevresel sürdürülebilirliğin önemini çocuklarımıza da aşılıyor, yeşil ve temiz bir gelecek bilincini 7’den 70’e toplumun tüm kesimine yayma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte anlamlı ve fayda üreten projeler yürütüyoruz” dedi.
Kitabın eğlenceli içeriğinin yanı sıra öğretici bir kaynak olduğunu da vurgulayan Alper Ergenekon, sözlerine şöyle devam etti: “Alanında pek çok uluslararası ödüle layık görülen yazar Sebahat Söylemez’in kaleme aldığı macera dolu bu kitap, içerisinde birçok eğitici bilgi barındırıyor. Eminim ki çocuklar kitabı okurken hem eğlenecek hem de çevreyi korumak için harekete geçecek ve ailelerini de harekete geçirecek. fizy, Dergilik ve Hayal Ortağım gibi dijital ortamlarda sesli olarak yayımlanan kitabımızı sevgili Melis Sezen ile birlikte ilk önce dijital ortamda duyuralım istedik ve metaverse evreninde bir araya geldik. Kitabı bitiren çocuklar, evlerindeki tekno atıkları Turkcell mağazalarında konumlandırılan tekno atık kutularına bıraktıklarında bir ‘Döngüsel Elektronikler Sertifikası’ alacak. Çocuklarımıza hediyemiz olan bu kitap ve bu sertifika vesileyle doğaya sahip çıkacak ve geleceğimizde önemli roller üstlenecek tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutluyorum” dedi.
Melis Sezen: “Çocuklar tüm güçleriyle doğaya sahip çıkıyorlar”
Ünlü oyuncu Melis Sezen, “Çocuklar, doğal kaynaklardan bitkilere ve canlılara kadar geniş bir ekosisteme ev sahipliği yapan gezegenimizi fazlasıyla önemsiyor, tüm güçleriyle doğaya sahip çıkıyorlar. Bizim gibi toplum tarafından takip edilen, yaptığı işler göz önünde olanların da her yaştan insanı bilinçlendirici bu tarz çalışmalarda bulunması, daha yaşanabilir bir dünya inşa edilmesi açısından çok önemli. Çocukluk dönemini doğayla iç içe geçirmiş ve hala da doğaya aşık biri olarak, miniklerimizde daha yeşil bir dünya bilincini geliştiren bu eğitici kitabın seslendirmesinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Başta bu güzel kitabın yazarı Sebahat Söylemez olmak üzere kitabın kaleme alınmasında emeği geçen herkese ve bu konudaki farkındalıklarından dolayı Turkcell, TÜBİSAD ve TEGV’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, “Bilişim sektörünün lider STK’sı TÜBİSAD, katı atık grupları içerisindeki en hızlı büyüyen tekno atıklardan yola çıkarak çocuklarımızda çevre farkındalığı yaratıyor. Turkcell katkılarıyla 81 ilde tekno atık toplama faaliyetlerimizin yanı sıra ‘Karınca Bacak ile Dev Yaprak’ hikaye kitabımızın da dijitalleştirilmesiyle, çocukların döngüsel elektronikler anlayışını küçük yaştan özümseyeceğine ve sorumlu tüketim bilincine sahip çevre okuryazarı bireyler olarak doğru atık yönetimini yaşamlarının parçası haline getireceklerine inanıyoruz” dedi.
TEGV Eğitim Programları Müdürü Devrim Uygan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“TEGV olarak yaşanabilir bir çevre için sorumluluk alan, bilim ve teknoloji ile üreten yaratıcı çocuklar yetiştirmek için gönüllülerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer paydaşlarımız ile büyük bir çaba içerisindeyiz. Türkiye’de 22 ilde, 55 TEGV etkinlik noktasında ve okullarda ekoloji atölyelerimizle, iklim ve çevre projelerimizle sorumluluk bilinci aşılıyor; çocuklarımız ve gönüllülerimizle toplumlumun her kesiminde bu bilincin yerleşmesi için çalışıyoruz.  Bu kitap ve projenin çocuklarımızdaki farkındalığı davranışa dönüştürmek için etkili bir yol olacağına inanıyoruz.”
Kitabın yazarı Sebahat Söylemez ise şunları kaydetti:
“Karınca Bacak ile Dev Yapak kitabında küçük kahramanımız bir çocuğun merak ve hayal gücü ile tek başına neler başarabileceğini gösterirken, doğanın dilini öğreniyor, Kristaller Kraliçesi ve Demir Başlar Ülkesi’nin de içinde olduğu maceraya herkesi var gücüyle çekiyor. Kahramanımızın kurduğu Eğitime Dönüştür Okulu’nun çevre ve döngüsel elektronikler konusunda ilham vereceğine inanıyorum. Karınca Bacak ile Dev Yaprak kitabı, daha fazla çocuğa erişebilmesi için Hayal Ortağım uygulaması, Turkcell’in dijital müzik ve yayıncılık platformu fizy ve Dergilik’te sesli olarak yayınlanacak.  Ayrıca Dergilik’te yazılı versiyona da ulaşılabilecek.”
KUTU
Alper Ergenekon ve Melis Sezen metaverse dünyasında bir araya geldi
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon ve Melis Sezen, sanal kimliklerini temsil eden avatarlarla metaverse evreninde de bir araya geldi. İkilinin keyifli anlara sahne olacak görüntüleri, Turkcell’in sosyal medya kanallarından yayınlandı.
 
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