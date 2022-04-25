Hac ve Umre Kurulu duyurmuştu: Tercihler bugün başladı

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri bugün başladı. 4 Mayıs kadar sürecek tercihlerde 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek.

TERCİHLER BUGÜN BAŞLADI

HAC KONTENJANI

65 YAŞ ÜSTÜ HACCA GİDEBİLECEK Mİ?

2020 yılı haccı için kesin kayıt yaptırıp kaydını erteleyenlerden; 25 Nisan - 04 Mayıs 2022 tarihleri arasında hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri alınacaktır.

65 yaş altı (doğum tarihi 01 Temmuz 1957'den sonra olanlar) hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecektir.

65 yaş üstü (doğum tarihi 01 Temmuz 1957'den önce olanlar)hac yolcularının kayıt hakları, 2021-1 kararları doğrultusunda 2023 yılına ertelenecektir.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular; Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecektir, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları 2021-1 kararları doğrultusunda 2023 yılına ertelenecektir.

Suudi Arabistan makamlarınca hac ibadeti için belirlenen kriterler (65 yaş altı, aşı ve PCR testi vb.) sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere hacca gidemeyenlerin hakları 2023 yılına ertelenecektir.

HAC VE UMRE NE ZAMAN?

(07 Haziran - 05 Temmuz 2022) (Hicri 08 Zilkade 1443-6 Zilhicce 1443

14 Temmuz - 13 Ağustos 2022) (Hicri 15 Zilhicce 1443 - 15 Muharrem 1444)

2 Mayıs

HAC KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Kesin kayıt hakkı elde eden hac yolcularından herhangi bir mazereti olmaksızın 2022 yılı haccına gitmeyenlere önümüzdeki hac için kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.

Kesin kayıt hakkı elde eden hac yolcuları 65 yaşından büyük olması halinde ve kendi adına hac yapmak üzere eş, çocuk, kardeş, damat, gelin ile sınırlı olmak kaydıyla yakınlarından birine noter kanalıyla vekâlet verebilecektir.

Kesin kayıtlarda illere verilecek kategorilere göre kontenjanların doldurulamaması halinde, bu kontenjanlar Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca belirlenen şartlar ve kurallar çerçevesinde illerde kayıtların kalmış olduğu kur'a sıra numarası gözetilerek doldurulacaktır.

Kesin kayıt hakkı elde edenlerden kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, gerek ek kayıt süresinde gerekse müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.

Hac yolcuları kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabileceklerdir.

Hac kesin kayıtları 06-13 Mayıs 2022tarihleri arasında yapılacaktır.

Boş kalan kontenjanlar 17-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında doldurulacaktır.

Kesin kayıtların bitiminden sonra vefat, vazgeçme vb. herhangi bir sebeple kontenjanlarda oluşabilecek boşluklar, vize işlemleri için yeterli sürenin bulunması halinde, belirlenen kayıt ilkeleri çerçevesinde sıra gözetilerek doldurulabilecektir



YENİ BAŞVURULAR İÇİN 'ÖN KAYIT' İMKANI

Ön Kayıt

HACDA KESTİRİLECEK KURBANLARLA İLGİLİ HUSUSLAR

Hac yolcularının kurbanları vekâleten Diyanet İşleri Başkanlığınca İslam Kalkınma Bankası aracılığı ile toplu olarak kestirilecek, ücretleri ise hac ücretlerine dâhil edilerek tahsil edilecektir.



Kurbanlarını bayramdan önce kestirmek isteyenler kafile başkanı, din görevlisi ve acenta temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilecek, bu konudaki gerekli tedbirler Başkanlıkça alınacaktır.



HAC SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Başkanlığımız ve acenta hac organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri, çıkış yapılan havalimanlarında Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce, Suudi Arabistan'da ise Başkanlığımızca görevlendirilecek sağlık ekibince verilecektir.

İl müftülükleri; hacı adaylarının Ramazan Bayramından sonra menenjit aşılarını yaptırabilmeleri için il sağlık müdürlükleri ile birlikte aşı merkezlerini tespit edeceklerdir.

Müftülükler, tespit edilen bu merkezleri, hacı adaylarına duyuracaklar ve aşı yaptırdıktan sonra alacakları kartları, yanlarında bulundurmaları gerektiği hususunu düzenleyecekleri seminerlerde kendilerine hatırlatacaklardır.

Pandemi sebebiyle hac ve umre için kapıları kapatan Suudi Arabistan yönetimi, iki yılın ardından kararını değiştirdi. Bu yıl 2020 yılının ocak ayındaki hac kuralarının geçerli olacağı açıklanırken kontenjanların 2020'den devreden uygun koşullardaki kişilerin tercihlerine bağlı olacağı belirtildi.4 Mayıs kadar sürecek tercihlerde 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,2020 yılındaki kuralar sonucu ise 83 bin 430 insanın hacca gitme hakkı bulunuyor.65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.2022 yılında hacca gideceklerin Kurulun 25.06.2020 tarihli ve 2020-2 sayılı kararı ile 24.06.2021 tarihli ve 2021-1 sayılı kararı ve 2022 yılı Suudi Arabistan makamlarınca hac ibadeti için belirlenen kriterler çerçevesinde, (65 yaş altı, aşı ve PCR testi) hac yolcuları aşağıdaki şekilde belirlenecektir:Bu yılın hac ve umrelerinin değerlendirildiği toplantıda kurul,seyahatlerinin gidiş, dönüşve şevval ayıturlarının ise2022'den itibaren başlamasına karar verdi.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılı haccı için ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza "" imkânı tanınmayacaktır." denildi.Hac yolcularının kurbanlarını Suudi Arabistan'daki mevcut kurban kesim sistemi içinde ve hijyenik şartlarda kestirebilmeleri, bu konuda standart ve birliğin sağlanabilmesi ve muhtemel suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla: