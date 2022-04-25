isparta-haberisparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

HABER AJANSI: HAC VE UMRE NE ZAMAN?

HABER AJANSI: HAC VE UMRE NE ZAMAN?
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Hac ve Umre Kurulu duyurmuştu: Tercihler bugün başladı

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri bugün başladı. 4 Mayıs kadar sürecek tercihlerde 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek.

 
Pandemi sebebiyle hac ve umre için kapıları kapatan Suudi Arabistan yönetimi, iki yılın ardından kararını değiştirdi. Bu yıl 2020 yılının ocak ayındaki hac kuralarının geçerli olacağı açıklanırken kontenjanların 2020'den devreden uygun koşullardaki kişilerin tercihlerine bağlı olacağı belirtildi.

TERCİHLER BUGÜN BAŞLADI
Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri bugün başladı. 4 Mayıs kadar sürecek tercihlerde 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek.

HAC KONTENJANI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı. 2020 yılındaki kuralar sonucu ise 83 bin 430 insanın hacca gitme hakkı bulunuyor.

65 YAŞ ÜSTÜ HACCA GİDEBİLECEK Mİ?
65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.
Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.
2022 yılında hacca gideceklerin Kurulun 25.06.2020 tarihli ve 2020-2 sayılı kararı ile 24.06.2021 tarihli  ve  2021-1  sayılı  kararı  ve  2022  yılı  Suudi  Arabistan  makamlarınca  hac  ibadeti  için  belirlenen kriterler çerçevesinde, (65 yaş altı, aşı ve PCR testi) hac yolcuları aşağıdaki şekilde belirlenecektir:
  • 2020  yılı  haccı  için  kesin  kayıt  yaptırıp  kaydını  erteleyenlerden; 25 Nisan - 04 Mayıs 2022 tarihleri arasında hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri alınacaktır.
  • 65 yaş altı (doğum tarihi 01 Temmuz 1957'den sonra olanlar) hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecektir.
  • 65 yaş üstü (doğum tarihi 01 Temmuz 1957'den önce olanlar)hac yolcularının kayıt hakları, 2021-1 kararları doğrultusunda 2023 yılına ertelenecektir.
  • Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular; Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecektir, 2023  yılına  ertelemek  isteyenlerin  ise  hakları  2021-1  kararları  doğrultusunda  2023  yılına ertelenecektir.
  • Suudi Arabistan makamlarınca hac ibadeti için belirlenen kriterler (65 yaş altı, aşı ve PCR testi vb.) sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere hacca gidemeyenlerin hakları 2023 yılına ertelenecektir.
HAC VE UMRE NE ZAMAN?
Bu yılın hac ve umrelerinin değerlendirildiği toplantıda kurul, Hac seyahatlerinin gidiş (07 Haziran - 05 Temmuz 2022) (Hicri  08  Zilkade  1443-6  Zilhicce  1443, dönüş 14  Temmuz - 13 Ağustos 2022)  (Hicri 15 Zilhicce 1443 - 15 Muharrem 1444) ve şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022'den itibaren başlamasına karar verdi.

HAC KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR
  1. Kesin  kayıt  hakkı  elde  eden  hac  yolcularından  herhangi  bir mazereti  olmaksızın 2022  yılı  haccına gitmeyenlere önümüzdeki hac için kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.
     
  2. Kesin  kayıt  hakkı  elde  eden  hac  yolcuları  65  yaşından  büyük  olması  halinde  ve  kendi  adına  hac yapmak  üzere  eş,  çocuk,  kardeş,  damat,  gelin  ile  sınırlı  olmak  kaydıyla  yakınlarından  birine  noter kanalıyla vekâlet verebilecektir.
     
  3. Kesin  kayıtlarda  illere  verilecek  kategorilere  göre  kontenjanların  doldurulamaması  halinde, bu kontenjanlar  Suudi  Arabistan  Hac  ve  Umre  Bakanlığınca  belirlenen  şartlar  ve  kurallar  çerçevesinde illerde kayıtların kalmış olduğu kur'a sıra numarası gözetilerek doldurulacaktır.
     
  4. Kesin  kayıt  hakkı  elde  edenlerden  kayıt  süresi  içerisinde  kaydını  yaptırmayanlara, gerek ek kayıt süresinde gerekse müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.
     
  5. Hac  yolcuları  kesin  kayıt  yaptırdıktan  sonra  herhangi  bir  mağduriyet  yaşamamaları  için kayıt durumlarını www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabileceklerdir.
     
  6. Hac kesin kayıtları 06-13 Mayıs 2022tarihleri arasında yapılacaktır.
     
  7. Boş kalan kontenjanlar 17-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında doldurulacaktır.
     
  8. Kesin  kayıtların  bitiminden  sonra  vefat,  vazgeçme  vb.  herhangi  bir  sebeple  kontenjanlarda oluşabilecek  boşluklar,  vize  işlemleri  için  yeterli  sürenin  bulunması  halinde,  belirlenen  kayıt  ilkeleri çerçevesinde sıra gözetilerek doldurulabilecektir
     
YENİ BAŞVURULAR İÇİN 'ÖN KAYIT' İMKANI
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılı  haccı  için  ilk  defa  hacca  gitmek  üzere müracaat  etmek  isteyen  vatandaşlarımıza  "Ön Kayıt" imkânı tanınmayacaktır." denildi.

HACDA KESTİRİLECEK KURBANLARLA İLGİLİ HUSUSLAR
Hac yolcularının kurbanlarını Suudi Arabistan'daki mevcut kurban kesim sistemi içinde ve hijyenik şartlarda  kestirebilmeleri,  bu  konuda  standart  ve  birliğin  sağlanabilmesi  ve  muhtemel  suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla:
  • Hac  yolcularının  kurbanları  vekâleten  Diyanet  İşleri  Başkanlığınca  İslam  Kalkınma  Bankası aracılığı ile toplu olarak kestirilecek, ücretleri ise hac ücretlerine dâhil edilerek tahsil edilecektir.
     
  • Kurbanlarını  bayramdan  önce  kestirmek  isteyenler  kafile  başkanı,  din  görevlisi  ve  acenta temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilecek, bu konudaki gerekli tedbirler Başkanlıkça alınacaktır. 
     
HAC SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
  • Başkanlığımız ve acenta hac organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri, çıkış  yapılan  havalimanlarında Sağlık Bakanlığı Hudut  ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce, Suudi Arabistan'da ise Başkanlığımızca görevlendirilecek sağlık ekibince verilecektir.
  • İl müftülükleri; hacı adaylarının Ramazan Bayramından sonra menenjit aşılarını yaptırabilmeleri için il sağlık müdürlükleri ile birlikte aşı merkezlerini tespit edeceklerdir.
  • Müftülükler,  tespit  edilen  bu  merkezleri,  hacı  adaylarına  duyuracaklar  ve  aşı  yaptırdıktan  sonra alacakları  kartları,  yanlarında  bulundurmaları  gerektiği  hususunu  düzenleyecekleri  seminerlerde kendilerine hatırlatacaklardır.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HABER AJANSI: HAC VE UMRE NE ZAMAN?
AJANS HABERİ: İŞTE TÜRKİYENİN ATOM'U
Isparta'da kötü koku sorunu tarihe karışacak dedi
ISPARTA'DA YOL ÇÖKTÜ
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI
ISPARTA BELEDİYESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU
Yeni Sezon Perde Modelleri şık tasarım ve uygulamaları Papatya Perde'de!
Isparta'da oto ekspertizde alanın ve satanın güven noktası Pilot Garage
HABER: ISPARTA'DA BOĞULARAK ÖLÜM OLAYI
Isparta'da Çeyrek asırlık özlem son buldu
ISPARTA MEYDAN AVM RESMEN AÇILDI ISPARTA MEYDAN AVM RESMEN AÇILDI
Isparta’da 23 Nisan CoşkusuISPARTA’DA 23 NİSAN COŞKUSU
Bu koltuğu 5 yıllığına devralacağımdan hiç şüpheniz olmasınBU KOLTUĞU 5 YILLIĞINA DEVRALACAĞIMDAN HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN
Isparta'da Bugün Vali Asarkaya Görev YaptıISPARTA'DA BUGÜN VALİ ASARKAYA GÖREV YAPTI
Isparta'nın yeni güzellik merkezi Sevsen Beauty
Haber: Isparta Belediye Başkanı Makamını Teslim EttiHABER: ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINI TESLİM ETTİ
Haber: Isparta'da Hayır Çarşısı AçıldıHABER: ISPARTA'DA HAYIR ÇARŞISI AÇILDI
BAŞKAN YİĞİT KÖPRÜLÜ TALİMAT YAĞDIRDIBAŞKAN YİĞİT KÖPRÜLÜ TALİMAT YAĞDIRDI
Başkan Heybeli koltuğu Çelik'e bıraktıBAŞKAN HEYBELİ KOLTUĞU ÇELİK'E BIRAKTI
Isparta'da Gölet yüzde 100 doluluk oranına ulaştıISPARTA'DA GÖLET YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI
HABER: ISPARTA'DA BASKETBOL HEYECANI SONA ERDİHABER: ISPARTA'DA BASKETBOL HEYECANI SONA ERDİ
Temsili Makam Devri GerçekleştirildiTEMSİLİ MAKAM DEVRİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Haber: Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç'taHABER: ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU ŞARKİKARAAĞAÇ'TA
Haber: Isparta'da okullarda şenlik var!HABER: ISPARTA'DA OKULLARDA ŞENLİK VAR!
Haber: Isparta'da Silajlık Mısır Tohumu DağıtıldıHABER: ISPARTA'DA SİLAJLIK MISIR TOHUMU DAĞITILDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA 23 NİSAN 2022 PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 23 NİSAN 2022 PROGRAMI BELLİ OLDU21 Nisan 2022
ISPARTA MEYDAN AVM RESMEN AÇILDI ISPARTA MEYDAN AVM RESMEN AÇILDI 23 Nisan 2022
Isparta Meydan AVM Alışveriş MerkeziIsparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi21 Nisan 2022
ISPARTA HABER: TÜRKİYENİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MEYDAN AVMISPARTA HABER: TÜRKİYENİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MEYDAN AVM20 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA BOĞULARAK ÖLÜM OLAYIHABER: ISPARTA'DA BOĞULARAK ÖLÜM OLAYI23 Nisan 2022
Isparta'da Çeyrek asırlık özlem son bulduIsparta'da Çeyrek asırlık özlem son buldu23 Nisan 2022
ISPARTA'DA BALKON YANGINIISPARTA'DA BALKON YANGINI24 Nisan 2022
Isparta'nın yeni güzellik merkezi Sevsen BeautyIsparta'nın yeni güzellik merkezi Sevsen Beauty23 Nisan 2022
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI24 Nisan 2022
Isparta Haber: Batı Akdeniz Ticaret BuluşmasıIsparta Haber: Batı Akdeniz Ticaret Buluşması20 Nisan 2022
Haber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'daHaber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'da20 Nisan 2022
Isparta’da 23 Nisan CoşkusuIsparta’da 23 Nisan Coşkusu23 Nisan 2022
ISPARTA BELEDİYESİNDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA BELEDİYESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU24 Nisan 2022
Atabey Ovası’ndaki Sulama Sistemi YenileniyorAtabey Ovası’ndaki Sulama Sistemi Yenileniyor21 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELEHABER: ISPARTA'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE21 Nisan 2022
Isparta’da her geçen gün sayıları artıyorIsparta’da her geçen gün sayıları artıyor24 Nisan 2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Isparta'ya geldiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Isparta'ya geldi21 Nisan 2022
Isparta Valisi Seymenoğlu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programına katıldıIsparta Valisi Seymenoğlu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programına katıldı19 Nisan 2022
81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak24 Nisan 2022
23 NİSAN EĞİRDİR'DE ÇOK GÜZELDİ23 NİSAN EĞİRDİR'DE ÇOK GÜZELDİ23 Nisan 2022