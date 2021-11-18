EGZOZCU MURAT'IN 2 ŞUBESİ DUALARLA HİZMETE AÇILDI

Isparta'da TÜVTÜRK onaylı yazılım işlemleri, ücretsiz bilgisayarlı egzoz arıza tespiti ADM, ADblue sıvı çözümü EGR ve Partikül çözüm işlemleri gibi araçlara birçok hizmet veren Egzozcu Murat 2. şubesi dualarla açıldı. Gelen konuklara helva kabune ikram edildi. Kurban kesildi.



Egzozcu Murat'ın 2. şubesi aynı zamanda yetkili egzoz gazı emisyon ölçümü istasyonu olarakta hizmet veriyor.



Vize öncesi aracınızın egzoz kontolleri için INFINITE Performance Isparta Bayisi Egzozcu Murat,

sürücülerinin daima yanında. Katalizatör tamiri, Partikül temizliği, ChipTuning işlemeleri Egzoza dair herşey Isparta'da 2 şubesiyle Egzozcu Murat'ta.



Isparta Haber Ajansı olarak hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz.

2. Şube Adres:

Telefon:

0546 540 22 19 - 0536 415 99 28



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