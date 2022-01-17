OTO YASİN: TAMİRDE GÜVEN VE HİZMETİN ADRESİ

-İletişim:

Oto Yasin Ekspertiz

Gül Küçük Sanayi Sitesi

G Ada

4. Blok

No: 1 ( Hilton Garden Otel Karşısı )



-Telefon:

0 (246) 224 14 43

0 (533) 763 61 44

0 (544) 900 64 69

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Isparta'da 35 yıllık iş tecrübesiyle Oto Yasin her marka ve model Tüm araçlarınızın şanzıman ve diferansiyel onarımlarında tam 12 ay garanti veriyor. Ayrıca tam donanımlı garajında da 4 4'lük ekspertiz hizmeti veriyor.Oto Yasin, otomatik ve manuel şanzıman onarımları ve şanzıman servislerinde uzmanlaşmıştır.Şanzıman, Debriyaj, Aks, Diferansiyel ve şanzıman onarımları, değişimleri, şanzıman tadilatı ve şanzıman yenileme hizmetleri, Oto Yasin'de tam 12 ay tamir ve parça garantili olarak yapılmaktadır.Oto tamirinde ve özellikle şanzıman ve şanzıman onarımlarında 35 yılı aşkın tecrübesiyle Oto Yasin, hem deneyimi hem de en son teknik arıza teşhis ekipmanının kullanımıyla üstün bir onarım hizmeti sağlıyor.. Mükemmel müşteri hizmeti sunuyor ve tüm işler garantilidir!Şanzıman sorunları, debriyaj onarımı, arıza onarımı, şanzıman sorun giderme ve arıza teşhisi için Isparta'da Oto Yasin'den başkasına gitmenize gerek yoktur. Yüksek performanslı otomobiller, prestijli, klasik ve klasik araçlar dahil tüm marka ve modeller için şanzıman ve diferansiyel onarımları için tek adres Oto Yasin.