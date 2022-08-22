46,45 gram Uyuşturucu nitelikli madde,

21,38 Uyarıcı nitelikli madde,

33 adet Uyarıcı ve Sentetik Ecza nitelikli hap,

1,64 gram Halisinojen nitelikli madde,

Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son 1 hafta içerisinde yapılanyakalanmıştır.Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış veDeğerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.