TEKNOFEST FİNALİNE 8 PROJE İLE KATILIYORUZ

TEKNOFEST, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. TEKNOFEST 2021 Finali 21 - 26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında yapılacaktır.2021 yılı TEKNOFEST Final Yarışmasına ilimizden Nazmiye Demirel Ortaokulu, Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi, Senirce Göltaş Ortaokulu, Güneykent Yunus Emre Ortaokulu, Yilmaz Şener İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu, Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu, Yalvaç Fen Lisesi ve İyaş Selçuklu Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerimizce hazırlanan toplam 8 proje katılmaya hak kazanmıştır.Bu kapsamda; 5 Ağustos 2021 tarihinde Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda finale katılmaya hak kazanan proje sahibi öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerimizce bir araya gelinmiştir. Programda konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ "TEKNOFEST, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyerek binlerce gencimizin hayallerini gerçekleştiren çok büyük bir organizasyondur. Ülkemiz genelinde hazırlanan binlerce proje arasından TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında finale katılmaya hak kazanan projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyor, finalde üstün başarılar diliyoruz." dedi.Isparta Mem