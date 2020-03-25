Erdoğan imzayı attı! Vergi sıfırlandı (25 Mart 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

25 Mart 2020 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



VAKA SAYISI BİN 872

343 yeni tanı, 7 kişi hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel koronavirüs rakamlarını resmi Twitter hesabından açıkladı. Koca,"Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.



EMSAL CEZA

Yaşlı vatandaşla dalga geçmişti, yakalandı

Ankara'da sokağa çıkma yasağının ihlal eden 65 yaş üstündeki vatandaşa ceza yazacağını söyleyip videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan kişiye Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği 15 gün evinden çıkmama cezası verdi. Hakimlik ayrıca kişinin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.



TAHLİYELER TAMAMLANDI

Fuat Oktay sabaha karşı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.



EV KİRALARI ERTELENEBİLİR Mİ?

Milyonlarca kiracıyı umutlandıran gelişme

Koronavirüs salgını sonrası gündeme gelen kira ödemelerine yönelik sürpriz bir karar torba tasarıya alındı. AK Parti tarafından hazırlanan 20 maddelik tedbir listesinde iş yeri kiralarının 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında ödenmemesi halinde bu durumun tahliye nedeni sayılmaması yönünde karar alındı. Söz konusu gelişme salgından kaynaklı gelir kaybı yaşayan konut kiracılarını da umutlandırdı.



MİLYONLARCA KİŞİYE MÜJDE

TBMM'de kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırılarak 600 gün 450'e, 120 gün de 60 güne indirildi. En düşük emekli maaşı 1500 TL olurken, emekli ikramiyesi de Nisan ayında ödenecek.



ERDOĞAN ONAY VERDİ

Bazı ürünlerde vergi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı ürün ve cihazlara ilişkin vergi oranlarında değişiklik yapıldı.Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

ALMANYA'DA KORONA KABUSU

Ülkeyi terk etmeye başladılar...

Uzmanlara göre Almanya'yı zor günler bekliyor. Ülkedeki 28 bin yoğun bakım ünitesi neredeyse tamamen doldu. Hayati işlemler için yeterli anestezi yok. Nüfusun yüzde 60 -70'inin koronavirüse yakalanması durumunda en az 278 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor.



KORONAVİRÜSTE SONA GELİNDİ

Nobel Ödüllü biyofizikçi duyurdu...

Dünyaca ünlü İsrail asıllı ABD'li biyofizikçi Michael Levitt, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili sevindiren bir açıklama yaptı. Levitt, Çin'deki enfeksiyon sayılarının azalmasının "salgının sonunun yaklaştığına" işaret ettiğini belirterek, "Virüs Çin'de muhtemelen Mart'ın sonunda kaybolacak" dedi.



DÜNYAYI ÜRKÜTEN GELİŞME

Karantinaya alınan gemide ortaya çıktı

Çin'den dünyaya yayılan ve birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkez'inden (CDC) yapılan açıklamaya göre, corona virüs yüzeylerde 17 gün yaşayabiliyor. Yolcular ayrıldıktan iki hafta sonra Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde virüsün izlerine rastlandı.



BEŞİKTAŞ NEGATİF

Beşiktaş'ta takıma yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

Galatasaray'da teknhik direktör Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından Beşiktaş da teste girdi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, teknik heyet, futbolcular ve idarecilere yapılan Koronavirüs testlerinin hepsinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.



TRABZONSPOR TEMİZ

Trabzonspor'da takıma yapılan koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.

Trabzonspor Kulübü, futbol takımı için yapılan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven’in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



2020 OLİMPİYATLARI ERTELENDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 1 yıl erteledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 ertelendiğini duyurdu. 2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları'nın yine 24 Temmuz'da ancak 2021'de oynanacağı öğrenildi.

