İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Mart-2020)

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 20.03.2020 Cuma günü saat 10.00’da Vali Yardımcısı Ömer Faruk ATEŞ başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.Malumlarınız olduğu üzere Coronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak; sebze meyve başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam etmesi, ancak vatandaşların toplu olarak bulundukları/bulunabilecekleri “ ÇAY OCAKLARI'', ''KAHVEHANELER'' ,''OTOPAZARLAR'' ve “HAYVAN PAZARLARI'' nın faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması gerekmektedir.Isparta Valimiz Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında Yeni 2019-nCoV Hastalığı ile ilgili 22 Mart 2020 Pazar günü saat 10:00 da toplanan İl Hıfsızsıhha Kurunun almış olduğu kararlar .