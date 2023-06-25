Isparta'da meydana gelen bir kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde Akşehir yolu kavşağında saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Mustafa Sami Y., kullandığı 58 BV 434 plakalı otomobille plakasız motosiklet sürücüsü Osman Odadaş'ın yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kask takmayan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek otomobil sürücüsü ve bir yolcuyu hastaneye götürdü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.Bağkonak Köyü Muhtarı İsmail Başoda, kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirtti. Başoda, yetkililerin önlem almasını talep ederek, "Bu yol 7 yıl önce trafiğe açıldı. Kavşaktaki kazalarda bugüne kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Gerekli yazışmaları yaparak yetkililerden önlem alınmasını istedim. Yolda önlem alınmasını istiyorum" şeklinde konuştu.