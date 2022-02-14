GÜNDEM OTO MÜZİK ARACINIZDA KEYİFLİ BİR SES KALİTESİ SAĞLIYOR

Dikkate alınması gereken ilk şeylerden biri, arabanızın tipine en uygun hoparlör tipi hangisidir?

Hoparlörlerin görünümü de önemlidir...

Adres:

Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA

Telefon:

Erdi ÖZDEMİR -

0 546 244 53 10



Okan İŞ -

0 541 837 09 35





















Araç hoparlör sisteminize ekstra derinlik katmak istiyorsanız, araç ses sisteminizi ek araç hoparlörleri ile desteklemek ve ya yükseltme yapacaksanız, Isparta'da Gündem Oto Müzik, mevcut olan en kaliteli araç hoparlörleri yelpazesini sunar.Yeni nesil araç hoparlörleri, ses sistemine yeni bir soluk getirerek en sevdiğiniz şarkıların daha da fazla yankılanmasını ve parlak çıkmasını sağlar.Otonuzda mükemmel ses kalitesi için hangi araba hoparlör sistemini satın alacağınız, düşünülmesi gereken ana hususlardan biridir. Sürüş sırasında müzik deneyiminizi geliştirmek istiyorsanız, ses kalitesi anahtardır. Gündem Oto Müziğin ses teknisyenleri aracınınıza en uygun seçimi yapacaktır.Hoparlörlerinizin sesleri kadar iyi görünmesini de istiyorsanız, Gündem Oto Müzik, çok çeşitli araç hoparlör sistemleri sağlar.Araç hoparlörlerinizi yükseltmek, aracınızın ses kalitesini artırır ve kaliteli hoparlörler de görünümü iyileştirir.Araç hoparlörleri yalnızca müzik için değil, bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri almak için de kullanılır. Gündem Oto Müzik'in tüm araç hoparlör sistemleri, en yüksek kalitede ses almak için özel olarak üretilmiştir.Günden Oto Müzik ile; arabanızla işe gidip gelirken veya müziğinizin yolda arkadaşınız olduğu uzun yolculuklarda ses sisteminizin harika ses çıkardığından emin olursunuz.Gündem Oto Müzik, multimedya ve bluetooth entegrasyonu, hoparlör yükseltmeleri ve geri görüş kamerası entegrasyonu konularında uzmandır.