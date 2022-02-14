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Ercengiz: “Bu işin siyaseti yok, iki kardeş şehrin iki kardeş belediye başkanıyız”

Ercengiz: “Bu işin siyaseti yok, iki kardeş şehrin iki kardeş belediye başkanıyız”
ISPARTA
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Ercengiz: “Bu işin siyaseti yok, iki kardeş şehrin iki kardeş belediye başkanıyız”
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Yoğun kar yağışıyla ilgili Başkan Başdeğirmen’e ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Ercengiz, “Yaşanan olaylardan siyaset üretilmesi doğru değil. Biz her şeyden önce iki kardeş şehrin iki kardeş belediye başkanıyız” dedi.
 
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Belediye Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Ercengiz, Başkan Başdeğirmen’e 3 Şubat Perşembe günü kentte etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Ziyarette iki kardeş şehrin bölgesel işbirliği konuları da ele alındı.
Kar yağışı sonrasında yaşananları değerlendiren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Bu işin siyaseti yok” derken Isparta’da birçok dostu olduğunu ve siyaset yapma ihtimallerinin olmadığını söyledi. 3 Şubat günü Burdur’da da kar yağışı olduğunu kaydeden Ercengiz, “O gün Isparta’da yaşananların Burdur’dan çok daha büyük olduğunun farkında değildik. Çünkü kendi mücadelemizi veriyorduk. Bu mücadeleyi verirken günün sonunda Isparta’daki kar yağışı çok çok daha Isparta’yı etkileyecek düzeye gelmiş. Başkan yardımcımız Ali Bey başkanımızla irtibata geçti. Günün sonunda ben de aradım. Siyasi engelleme veya siyasi reddediş olarak değil sadece o an ihtiyaç duyulmaması olayı vardı” görüşlerinde bulundu.
Yaşanan olaylardan siyaset üretilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Ercengiz, “Gaziantep’le başlayan ardından İstanbul’da devam eden ve son günlerde Isparta’da yapılan siyasetin tarafı değiliz. Çünkü biz her şeyden önce iki kardeş şehrin iki kardeş belediye başkanıyız. 2 belediye başkanı olarak şehirlerimiz için 24 saat birbirimizin emrine amadeyiz. Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmakta fayda var. Şükrü başkanımıza teklifimizin reddedilmesi olayı yok, sadece o an için ihtiyaç olmadığı için bir teşekkür söz konusu. Bu da gayet iki medeni insanın konuşmasının sonucudur. Bölgemiz siyasi hoşgörüsüyle Türkiye’ye örnek bir bölge. Seçim olur biter ertesi gün herkes işine gücüne bakar. Seçim atmosferinde belki ufak tefek gerginlikler olur ama bölgede ülke gündemine düşecek kötü bir olay yaşamadık” şeklinde konuştu.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur ve Isparta’nın deprem bölgesi olduğunu ifade ederek, afet durumlarına karşı eylem planlarının yapılması gerektiğini, yapılması gerekenler için de her zaman hazır olduklarını belirtti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini söyledi. Yoğun kar yağışının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de kendisini aradığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Muhittin Böcek başkanımız da gelse bu sözlerin dışında herhangi bir şey söylemez” dedi.
Kar yağışında bazı eksiklikleri ve yapılması gerekenleri gördüklerine değinen Başdeğirmen, “Bizim jeneratör ihtiyacımız oldu. Su pompalarının enerji hatları yıkılınca su için 1,650 kW’lık jeneratöre ihtiyaç duyduk. Burada böyle büyük bir jeneratör yoktu, komşu illerde de bulamadık. AFAD bize 2 kW’lık 2 tırla jeneratör gönderdi. O jeneratör gelmeseydi ertesi gün su veremeyecektik. Jeneratör çalışınca su basmaya başladık. Belediyelerin kar yağışında asli görevi yolları açmak ve suyu sağlıklı verebilmektir. Darıderesi göletimiz var, yapanlardan Allah razı olsun. Oraya 1.95 kW’lık jeneratör konmuş. Saniyede bin litre ihtiyacımızın 350 litresini orası verdi. Depoları doldurduk.  Diğer jeneratör gelinceye kadar dolu depolardan suyu sevk ettik, büyük jeneratör gelince suyu bastık. 2-3 saatlik 2 ve 3’üncü katlara su çıkmadığı oldu daha sonra bu sorun ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.
 
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