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Isparta’nın İhracatı Mart Ayında %28,6 Arttı

Isparta’nın İhracatı Mart Ayında %28,6 Arttı
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Isparta’nın İhracatı Mart Ayında %28,6 Arttı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Genel Sekreteri Ercüment Çeliköz, 2025 yılı Mart ayına ait ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, Isparta Mart ayında 40 milyon 241 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6’lık bir artışı ifade ediyor.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan sektör, 5 milyon 885 bin dolar ile madencilik ürünleri oldu. Bu sektörü 5 milyon 582 bin dolar ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 4 milyon 802 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Amerika Birleşik Devletleri, 6 milyon 312 bin dolarlık ihracatla Isparta’nın en büyük ihracat pazarı konumunda yer aldı. Bu ülkeyi Hindistan, Birleşik Krallık ve Çin gibi önemli pazarlar izledi.

Yılın ilk üç ayını kapsayan dönemde ise Isparta’nın toplam ihracatı 104 milyon 875 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artış gösteren bu rakam, ilin dış ticaretteki ivmesini sürdürdüğünü gösteriyor. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan sektörler arasında madencilik ürünleri, yaş meyve ve sebze, kimyevi maddeler ve mamulleri öne çıktı. Ülke bazında ise Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Fransa, Isparta’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı.

ITSO Genel Sekreteri Ercüment Çeliköz, ihracat başarısında Isparta’daki üretici, sanayici ve ihracatçıların azmi, vizyonu ve emeğinin büyük payı olduğunu vurguladı. Çeliköz, “Oda olarak firmalarımıza yeni pazarlara açılma, rekabet güçlerini artırma ve uluslararası ticarette daha etkin olmaları adına destek veriyoruz. İhracat yapmak isteyen firmalara özel danışmanlık hizmetleri sunuyor, iş gezileri düzenliyor ve ticaret fırsatlarını tanıtıyoruz” dedi.

İhracat süreçlerinde yaşanan zorlukların aşılması için eğitim programları düzenlediklerini belirten Çeliköz, Isparta’nın ihracat potansiyelini daha da yükseltmeyi ve şehri küresel pazarda daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Son olarak ihracata katkı sağlayan tüm firmalara, çalışanlara ve sanayicilere teşekkür eden Çeliköz, 2025 yılının geri kalanında da ihracat performansının artarak devam etmesini temenni etti.

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