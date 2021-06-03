ISPARTA'DA YAVUZ ELEKTRONİK'TEN YENİ NESİL YAZARKASALAR

İŞ YERİNİZİN YILDIZLI TRANFERİ VE BİR YAZARKASADAN BEKLEDİĞİNİZİ HERŞEY!

İster mobil, ister masaüstü

Dokunmatik renkli ekran

Mobil kullanımda en uzun rulo kapasitesi (32m)

Yüksek batarya kapasitesi

BKM TechPOS ile birlikte 13 banka uygulaması

5 yemek kartı ve otopark uygulaması

40 bin satır ekü kapasitesi

Yavuz Elektronik Profilo Ödeme Sistemleri R2 Servis

(Davraz Yaşam Hastanesi arkası)

0246 441 71 71

0545 441 71 71























.Isparta'nın yeni nesil yazar kasa satış noktası Yavuz Elekronik'te şok fırsatlar kampanyalar devam ediyor.Hemen arayın Yavuz Elektronik'ten avantajlı fiyatlarla yeni nesil taşınabilir yazar kasaya geçiş yapın.Yeni nesil yazarkasa sistemleri, işletmelere kolaylık ve kazanç sağlıyor. Ergonomik yapısı ve pratik kullanımı ile ödeme işlemlerine hız ve değer katar.EFT POS Özellikli, dokunmatik renkli ekranı, kullanıcı dostu menüsü, dahili GPS ve barkod okuyucusu sayesinde işinizi çok kolaylaştıracak.Ayrıca TÜBİTAK ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış olup içerisinde yüklü bir çok kurumsal uygulama barındıyor.Analog yazar kasadan kurtulun yeni nesil yazar kasaya hemen geçin! 24 saat teknik servis ve satış desteği ile hemen Profilo yazarkasaya sahip olun!