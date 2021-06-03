.Isparta'nın yeni nesil yazar kasa satış noktası Yavuz Elekronik'te şok fırsatlar kampanyalar devam ediyor.
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İŞ YERİNİZİN YILDIZLI TRANFERİ VE BİR YAZARKASADAN BEKLEDİĞİNİZİ HERŞEY!
Yeni nesil yazarkasa sistemleri, işletmelere kolaylık ve kazanç sağlıyor. Ergonomik yapısı ve pratik kullanımı ile ödeme işlemlerine hız ve değer katar.
EFT POS Özellikli, dokunmatik renkli ekranı, kullanıcı dostu menüsü, dahili GPS ve barkod okuyucusu sayesinde işinizi çok kolaylaştıracak.
Yenilikçi ve ileri teknoloji ürünleriyle tam 35 yıldır ödeme sistemlerinin öncüsü Profilo yazarkasalar Isparta'da sadece Yavuz Elektronik'te. Üstelik 7/24 satış ve teknik servis hizmeti.
Tüm firmaların ihtiyacına cevap verebilecek özellikleri bulunan akıllı yeni nesil yazarkasaya geçin, kablolara boğulmaktan kurtulun, işgücünüze büyük avantaj sağlayın.
Ayrıca TÜBİTAK ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış olup içerisinde yüklü bir çok kurumsal uygulama barındıyor.
Analog yazar kasadan kurtulun yeni nesil yazar kasaya hemen geçin! 24 saat teknik servis ve satış desteği ile hemen Profilo yazarkasaya sahip olun!
- İster mobil, ister masaüstü
- Dokunmatik renkli ekran
- Mobil kullanımda en uzun rulo kapasitesi (32m)
- Yüksek batarya kapasitesi
- BKM TechPOS ile birlikte 13 banka uygulaması
- 5 yemek kartı ve otopark uygulaması
- 40 bin satır ekü kapasitesi
Yavuz Elektronik Profilo Ödeme Sistemleri R2 Servis
Piri Mehmet mahallesi 1721 sokak No:8/A
(Davraz Yaşam Hastanesi arkası)
Ayrıntılı bilgi için telefon numaraları
0246 441 71 71
0545 441 71 71