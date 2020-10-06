GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

ISPARTA'DAKİ KAMU YAPIM İŞLERİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

ISPARTA'DAKİ KAMU YAPIM İŞLERİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR
ISPARTA
34 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
 KAMU İHALESİ KANUNA GÖRE İLİMİZDEKİ KAMU YAPIM İŞLERİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR ve YAPI DENETİME TABİ OLMAYAN YAPILAR İLE İLGİLİ SORUNLAR
                Bildiğimiz üzere ülkemizdeki yapım işlerinin ihalesi, uygulanması ve denetimi 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ve bu kanuna tabi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili mevzuatlarla yürütülmektedir.
                İlimizdeki Kamu Yapım işlerinin denetimi ihalenin atıfta bulunduğu Denetim birimince yürütülmektedir. Bu birimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Özel İdare, müşavir firma, Belediye yetkilileri, TOKİ ya da ihaleye yapan İlgili Bakanlık yetkileri tarafından yapılmaktadır. Bu denetimi kim yaparsa yapsın denetim işlemi Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre yapmalıdır.
                İlimizde birçok yapının denetimi esnasında özellikle taşıyıcı kısmı ilgilendiren, taşıyıcı kısımda sahada kullanılan demir, beton vb. malzemelerinin testinin yapılmadığı yönünde deneyimlere sahibiz. Yapıda kullanılan malzemenin standartlara uygun olup olmadığı kesinlikle akredite, bağımsız Özel ya da Kamu Laboratuvarlarınca yerinde ve Laboratuvar ortamında yaptırılmalıdır ve bu kamu yararı adına kanunla zorunluluk haline getirilmiştir.
    Yapım İşleri Teknik Şartnamesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Şartnamenin 15.Maddesinin Yapı Denetim Görevlisininin(Kontrolör) yetkileri başlığı kısmı 2,3 ve 6. Fkralarında geniş yetkiler ve sorumluluklar vermiştir.
2. fıkrada’’ Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.’’
3. fıkrada’’ Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.’’
6. fıkrada ise’’ Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.’’ ibareleri ile sahada kullanılacak malzemelerin kontrol tarafından kontrol edilmesi gerektiğini, binada kullanılan malzemelerin (özellikle taşıyıcı sistem) özel ya da resmi laboratuvarlar tarafından test edilmesi gerektiğini, ücretinin yüklenici tarafından ödenmesi gerektiği, fen ve sanat kurallarına uygun olmayan iş kısımlarının yüklenici tarafından düzeltilmesi gerektiği açıkça kanunla belirtilmiştir.
            Yapı denetime tabi olan yapılar 4708 sayılı kanun kapsamında denetlenmektedir. Bu kanun kapsamında binaların kontrolü İlgili Yapı Denetim firması teknik elemanlarınca kontrol edilmektedir. Ayrıca bu yapılarda Aselsan ve Bakanlıkça Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile kullanılan taze betonun (çip istemi)ile numunenin alımından, kürlenmesinden, kırımı ve raporlanmasına kadar takibi yapılmaktadır. Taşıyıcı sistemi ilgilendiren her türlü yapı elemanından sahada numuneler alınmakta olup, standartlara uygun olmayan bir durum olduğunda Karot numunesi alınarak doğrulama yapılmaktadır.
            Yapı Denetime tabi olmayan 3194 Sayılı İmar Kanuna göre ruhsatlandırılan yapılarda Denetim Fenni Mesullerce yapılmaktadır. İlgili kanunun 28. maddesinde …’’Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır’’ denmektedir.
                İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği olarak görevimiz 1.Derece Deprem Bölgesinde olmamız sebebiyle İlimizdeki tüm yapıların (Kamu, Özel, Tüzel) kanunla belirtilmiş olan ilgili denetim mekanizmasının sağlıklı bir şeklide yürütülmesini sağlamakta katkıda bulunmaktır. Yılda 1,2 tane ruhsat kesen Belediyelerimize ya da az sayıda yapım işi ihalesini kontrol eden Belediyelerimize Temsilcilik olarak her türlü teknik katkıyı üyelerimizce vereceğimize, gerektiğinde mühendislik hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve yukarıda belirtilen kanunlar çerçevesinde denetimlerin yapılmasının sağlanmasını için gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu bilgilerinize sunarız.
Denetim, Denetim, Denetim………
 
 
Şeref KORKMAZ
Yüksek İnşaat Mühendisi
İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DAKİ KAMU YAPIM İŞLERİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR
Sürücüler Dikkat! Isparta- Burdur Dostluk Yolu için önemli Uyarı
Son dakika haber: yüz yüze eğitim ne zaman olacak? Bakan Selçuk tarih verdi
ISPARTA HABER: ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİZİN BAKIMINI YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN!
Son dakika haber: 'yüz yüze eğitim' kararı açıklandı
Ehliyetlerde ve çipli kimliklerde yeni dönem başladı
Bakan Koca'dan yeni açıklama test ve vaka oranlarını açıkladı
Uzmanlar uyardı! çok hile yapılanlar arasında
PANDEMİ İLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN YATIRIMLARDA HIZ KESMİYOR
ISPARTA M.O.U KUAFÖR HİZMETE AÇILDI İŞTE UZMAN ELLER!
ISPARTA'DA HARMANÖREN’Lİ GENÇ KAYAKÇILARIN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!
​MEB'den liseler için yüz yüze eğitim genelgesi
Isparta TEKNOFEST Türkiye Birincilerini Ödüllendirdi
Isparta'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor
Haber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecek
Isparta'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin İlk Adım Atıldı
Dikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimler
2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu
Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor
Son dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladı
Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı
Artık e-Devlet'ten yapılacak
Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA egzoz tamiriISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladıSon dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladı30 Eylül 2020
Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...29 Eylül 2020
Isparta'da ucuz maskeler via'da Isparta'da ucuz maskeler via'da 29 Eylül 2020
2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu01 Ekim 2020
Isparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı YapıldıIsparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı29 Eylül 2020
Bakan Kurum açıkladı Salda Gölü'nde yüzme yasağıBakan Kurum açıkladı Salda Gölü'nde yüzme yasağı01 Ekim 2020
Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi YürütülüyorIsparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor30 Eylül 2020
Isparta'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları AlınıyorIsparta'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları Alınıyor30 Eylül 2020
Isparta'da don önleyici pervaneler...Isparta'da don önleyici pervaneler...30 Eylül 2020
Dikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimlerDikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimler01 Ekim 2020
Isparta'da ULV dezenfekte cihazı uygun fiyatlarda via'daIsparta'da ULV dezenfekte cihazı uygun fiyatlarda via'da30 Eylül 2020
Ehliyetlerde ve çipli kimliklerde yeni dönem başladıEhliyetlerde ve çipli kimliklerde yeni dönem başladı05 Ekim 2020
BAŞKAN VELİ GÖK ÇALIŞAN ve EMEKLİ OLMUŞ KAHRAMAN İTFAİYECİLERİ ONURLANDIRDIBAŞKAN VELİ GÖK ÇALIŞAN ve EMEKLİ OLMUŞ KAHRAMAN İTFAİYECİLERİ ONURLANDIRDI30 Eylül 2020
Son dakika haber: yüz yüze eğitim ne zaman olacak? Bakan Selçuk tarih verdiSon dakika haber: yüz yüze eğitim ne zaman olacak? Bakan Selçuk tarih verdi05 Ekim 2020
Haber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecekHaber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecek02 Ekim 2020
Bilinçli Enerji Tüketimi Teknik Destek Programı TamamlandıBilinçli Enerji Tüketimi Teknik Destek Programı Tamamlandı01 Ekim 2020
CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu 01 Ekim 2020
Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!02 Ekim 2020
2020 Sezonu “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Tamamlanan Üyelere Belgeleri Verildi2020 Sezonu “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Tamamlanan Üyelere Belgeleri Verildi01 Ekim 2020
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi IspartaHalk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Isparta01 Ekim 2020