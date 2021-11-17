Isparta Belediyesi, Gülevler ve Vatan mahallelerindeki bazı sokak, cadde ve servis yollarına kilit parke taşı döşüyor.Isparta Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde seri üretime geçilen begonit taşlarla kaldırım ve meydanları renklendirirken, bazı cadde ve sokaklara da kilit parke taşı döşüyor. Kilit parke taşı döşeme çalışmaları son olarak Gülevler ve Vatan mahallelerinde devam etti. Mahallelerdeki bazı ara sokaklardaki asfaltlar kazınarak, kilit parke taşı ile kaplandı. Zemini bozuk alanlar ve kaldırımlarda da kilit parke taşı döşeme çalışması yapıldı.Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım, mahallede kilit parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmaları yapıldığını belirtti. Mahallede ihtiyaç olan alanlarda bu çalışmaların yapılmaya devam edeceğini kaydeden Yıldırım, “Yollarda parke taşları ve kaldırım taşları dahi olmayan yerler vardı. Mahallemize yıllardır gelmeyen hizmet geldi. Mahallemizin çehresi değişti. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.Gülevler Mahallesi Muhtarı Mehmet Naci Ökten de 12 yıldır muhtarlık görevi yaptığını ancak önceki dönemlerde mahallesine hizmet alamadığını söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla ihtiyaç olan sokak ve caddelere kilit parke taşlarının döşenmeye başlandığını belirten Ökten, çalışmaların devam edeceğini söyledi.Gülkent Camisinin tuvaletlerinin de belediye tarafından yenilendiğini dile getiren Ökten, “Camimizin arkasındaki alana kilit parke taşları yapıldı. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.