Isparta Belediyesi, bir yandan şehre yeni sosyal tesis kazandırma çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan yıllardır bakımsız kalan mahalle sosyal tesislerinde günün şartlarına uygun olarak tadilat ve yenileme çalışmaları yapıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla mahallelerdeki sosyal tesisler tek tek elden geçiriliyor. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce sosyal tesislerin çatıları ve olukları değiştirilirken, mantolama çalışmaları ve bina boyama işlemleri yapılıyor. Tadilat ve yenileme çalışmaları Ayazmana ve Binbirevler mahallelerindeki sosyal tesisler ile devam etti. 2 mahallenin sosyal tesisi de günün şartlarına uygun olarak yenilenirken, bina etrafında iyileştirmeler yapılıyor.Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, mahalle sosyal tesisinin uzun zamandır atıl durumda olduğunu, çatı ve olukların aktığını, zemindeki karo taşlarının da kalkık durumda olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla çatı ve olukların yapıldığını, bina boyasının da tamamlandığını belirten Kocaer, “Yerler andezit taşı ile kaplandı. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür ederim” dedi.Ayazmana Mahallesi’nde esnaflık yapan Şevket Yağmur da kahvehanesinin bulunduğu alana yaklaşık 35 yıl önce parke taşı döşendiğini belirterek, yağmurlu havalarda su birikmesinden dolayı esnaf olarak zorluklar yaşadığını ifade etti. Yağmur, “Allah razı olsun Şükrü başkanımız bir mesajımızı dikkate aldı. Kendileri çok yardımcı oldular. Burası şuanda bambaşka bir dünya oldu. Şükrü başkanım ve ekibinden Allah razı olsun” diye konuştu.Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık ise sosyal tesislerin tadilat ve bakımdan geçirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Şıkşık, “Her yapılan iş insan için olduğu zaman çok mükemmel. İnsan için yapılan işin Allah rızası için yapılan iş olduğu kanısındayım. Belediye başkanımızın da bu doğrultuda çalıştığından emin olduğumdan başta belediye başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Sosyal tesiste mantolama çalışmasının sürdüğünü kaydeden Şıkşık, “Mahallemizdeki salı pazarında lavabolar çok kötüydü. Onların da bakımı ve temizliği yapılarak halkımızın kullanımına en güzel şekilde sunuldu. Bu dönemde hizmetin en güzelini aldık. Asfaltımız da döküldü. En güzel hizmet olarak yaşayana verdiğimiz değeri hayatını kaybedenler için de vererek, mahallemizde mezarlık çalışmaları da başlamıştır. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.