21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK



Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu.



Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.

31 Ağustos'tan 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim olacak.

21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.



31 AĞUSTOS'TA UZAKTAN EĞİTİM,

21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM



31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacabilecek.



Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek.



21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.



(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız.