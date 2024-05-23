isparta-oto-ekspertizisparta-oto-ekspertiz

Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor!

Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor! Kuyumculara Talimat Gitti
İSTANBUL (23 Mayıs 2024) - Kapalıçarşı'nın önde gelen isimlerinden İslam Memiş, altın piyasasında yeni kısıtlamaların devreye gireceğini açıkladı. Memiş'in açıklamalarına göre, 2024 yılında belirli altın türlerinin üretimi tamamen yasaklanacak.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2024 yılında altın üretiminde yeni kısıtlamaların uygulanacağını belirtti. Bu düzenlemeler kapsamında, 22 ayar ve 1 gram altının üretimi yasaklanacak. Ayrıca, 24 ayar gram altınların üretimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Müdürlüğü tarafından belirlenen kurumlarca gerçekleştirilecek.
Yeni Kısıtlamalar Devreye Girecek
Memiş, bu yeni kısıtlamaların özellikle fiziki altın sahiplerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Geçen yıl ithalatı dengelemek amacıyla getirilen altın ithalatına yönelik sınırlamalar ve kota uygulamalarının fiyatları artırdığını ve işçilik maliyetlerini yükselttiğini belirtti.
Kota uygulaması hakkında da konuşan Memiş, bu yasakların altın sahiplerine ağır bir darbe vuracağını ifade etti. "Bilindiği üzere, 2023 yılında ithalatı dengelemek amacıyla altın ithalatına kısıtlamalar getirilmişti. İthalat yasağı ve kota uygulaması hayata geçirildi. Bu kota uygulamasıyla birlikte bir kilogram altına tam 3 bin dolar işçilik eklenmişti," dedi.
Üretimi Yasaklanacak
Memiş, bu ek maliyetlerin hala devam ettiğini ve yeni yasakların memnuniyet verici olmadığını belirtti. "İşçilik maliyetlerini artırarak ve talep artışını tetikleyerek panik havası yaratıyor. Kota uygulaması devreye girdikten sonra, ekonomi yönetimi 0.25 ve 0.50 gram altın üretimini yasakladı," şeklinde konuştu.
Daha önce bu hamlenin yanlış olduğunu belirttiğini ifade eden Memiş, 22 ayar altın üretim yasağının sektör temsilcileri için kötü haber olduğunu söyledi. 24 ayar altın üretiminin ise belirli kurumlar tarafından yapılacağını açıkladı.
Altın Alımı Zorlaşacak
İslam Memiş, 2024 yılında olası yeni altın üretimi kısıtlamaları konusunda sektör temsilcilerini uyardı. Bu durumun altın alımını zorlaştırabileceğini ve talep artışıyla birlikte panik yaratabileceğini dile getirdi.
"Geçen yıl 0.25 ve 0.50 gram altınlar yasaklandı. Ben her zaman şunu sordum: 'Bu altınları kim alıyor?' İnsanlar düğüne, nişana katılıyor ve hediye olarak bu altınları takıyorlar," diyen Memiş, fiziki altın sahibi olan son neslin kendileri olduğunu vurguladı.
"Geçtiğimiz yıl getirilen ve yakında açıklanacak olan yasaklar, üretim yasakları arttıkça altın almanın sonuna yaklaşıyor gibi görünüyor. Tabii ki, bu hemen gerçekleşecek bir durum değil, ancak ok yaydan çıktıysa, hedefe doğru ilerler," şeklinde konuştu.
Bu yeni düzenlemeler, altın piyasasında büyük değişikliklere yol açacak gibi görünüyor. Kuyumcular ve altın yatırımcıları, bu gelişmeleri yakından takip ederek stratejilerini gözden geçirmeli.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'nın En Şık ve Dekoratif Aydınlatma Ürünleri Ayhan Elektrik’te!
Hastanelerde "10 Gün Şartı" Başlıyor!
Tek Tıkla İhbar Dönemi Başladı!
Kira Zammında Yeni Dönem! Kritik 5 Yıl Detayı
Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor!
Tapu Sahiplerine 3.258 TL Para İadesi Yapılacak!
Milyonlarca Araç Sahibi İçin Yeni Düzenleme! Artık O İşlem e-Devlet'ten Yapılacak
TÜVTÜRK'e Ek Ücret Şoku! Araç Sahipleri İsyanda
Erken Emeklilik Fırsatı! Bu Hastalıklara Sahip Olanlar Dikkat
Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu
Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Isparta'da Blue Point Cinsi Kedi Kayboldu!
Salatalığı Böyle Yiyince O Sorunun Kökünü Kurutuyor! Çoğu Kişi Bilmiyor
Mehmet Şimşek Gerçeği İtiraf Etti: ‘Elinde Dolar Olanlar Dikkat’
Tüm Türkiye’de Geçerli Olacak
Bankaların 100 Bin TL Mevduat İçin 32 Günlük Faiz Getirileri
Sahipsiz Köpekler Uyutulacak! Tasarı Meclis'e Geldi, Hayvanseverler Ayakta
Kalp Ritim Bozukluğuna Sahip Olanlar Dikkat! Uzmanından Tedavisine İlişkin Kritik Uyarı
Dev Bankadan Müşterilerine 50 Bin TL Ödeme Fırsatı! Yalnızca 2 Şart Gerekli...
THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor...
Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış Geliyor
Isparta Tüm İş Güvenliği Eldivenleri Via'da....
Traffic Lounge - Isparta'nın Modern Yaşam Merkezi
Araç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak
Milyonların Gözü Kabine Toplantısında: İşte Masadaki Kritik Başlıklar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere 31 Bin TL Müjdesi: Promosyon ve Ekstra Ödemeler DahilEmeklilere 31 Bin TL Müjdesi: Promosyon ve Ekstra Ödemeler Dahil17 Mayıs 2024
Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor!Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor!23 Mayıs 2024
Emekliler için Maaş Ödeme Takvimi GüncellendiEmekliler için Maaş Ödeme Takvimi Güncellendi17 Mayıs 2024
Araç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu OlacakAraç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak20 Mayıs 2024
Tüm Türkiye’de Geçerli OlacakTüm Türkiye’de Geçerli Olacak22 Mayıs 2024
Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli OlduKurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu22 Mayıs 2024
Roman Reigns’e Benzeyen Genç Türk: Emin SertsoyRoman Reigns’e Benzeyen Genç Türk: Emin Sertsoy21 Mayıs 2024
Kira Zammında Yeni Dönem! Kritik 5 Yıl DetayıKira Zammında Yeni Dönem! Kritik 5 Yıl Detayı23 Mayıs 2024
Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış GeliyorElektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış Geliyor20 Mayıs 2024
Sürücüler İçin Müjdeli HaberSürücüler İçin Müjdeli Haber17 Mayıs 2024
81 ilde geçerli olmak üzere denetimler başladı81 ilde geçerli olmak üzere denetimler başladı17 Mayıs 2024
Tapu Sahiplerine 3.258 TL Para İadesi Yapılacak!Tapu Sahiplerine 3.258 TL Para İadesi Yapılacak!23 Mayıs 2024
Emeklilere Rekor Promosyon Fırsatı: Son 10 GünEmeklilere Rekor Promosyon Fırsatı: Son 10 Gün20 Mayıs 2024
Milyonlarca Memur ve Emeklinin Gözü Zam Oranına ÇevrildiMilyonlarca Memur ve Emeklinin Gözü Zam Oranına Çevrildi17 Mayıs 2024
Isparta’da 19 Mayıs Coşkusu: Unutulmaz Bir EtkinlikIsparta’da 19 Mayıs Coşkusu: Unutulmaz Bir Etkinlik19 Mayıs 2024
Erken Emeklilik Fırsatı! Bu Hastalıklara Sahip Olanlar DikkatErken Emeklilik Fırsatı! Bu Hastalıklara Sahip Olanlar Dikkat23 Mayıs 2024
THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor...THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor...22 Mayıs 2024
AUDİ A8 ARAÇ İADE EDİLDİAUDİ A8 ARAÇ İADE EDİLDİ17 Mayıs 2024
Vize Başvurularında Yeni DönemVize Başvurularında Yeni Dönem17 Mayıs 2024
İhbar Edene Para Ödenecekİhbar Edene Para Ödenecek17 Mayıs 2024