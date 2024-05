Gram Altın Türkiye'nin Her Yerinde Yasaklanıyor! Kuyumculara Talimat Gitti

İSTANBUL (23 Mayıs 2024) - Kapalıçarşı'nın önde gelen isimlerinden İslam Memiş, altın piyasasında yeni kısıtlamaların devreye gireceğini açıkladı. Memiş'in açıklamalarına göre, 2024 yılında belirli altın türlerinin üretimi tamamen yasaklanacak.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2024 yılında altın üretiminde yeni kısıtlamaların uygulanacağını belirtti. Bu düzenlemeler kapsamında, 22 ayar ve 1 gram altının üretimi yasaklanacak. Ayrıca, 24 ayar gram altınların üretimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Müdürlüğü tarafından belirlenen kurumlarca gerçekleştirilecek.

Yeni Kısıtlamalar Devreye Girecek

Memiş, bu yeni kısıtlamaların özellikle fiziki altın sahiplerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Geçen yıl ithalatı dengelemek amacıyla getirilen altın ithalatına yönelik sınırlamalar ve kota uygulamalarının fiyatları artırdığını ve işçilik maliyetlerini yükselttiğini belirtti.

Kota uygulaması hakkında da konuşan Memiş, bu yasakların altın sahiplerine ağır bir darbe vuracağını ifade etti. "Bilindiği üzere, 2023 yılında ithalatı dengelemek amacıyla altın ithalatına kısıtlamalar getirilmişti. İthalat yasağı ve kota uygulaması hayata geçirildi. Bu kota uygulamasıyla birlikte bir kilogram altına tam 3 bin dolar işçilik eklenmişti," dedi.

Üretimi Yasaklanacak

Memiş, bu ek maliyetlerin hala devam ettiğini ve yeni yasakların memnuniyet verici olmadığını belirtti. "İşçilik maliyetlerini artırarak ve talep artışını tetikleyerek panik havası yaratıyor. Kota uygulaması devreye girdikten sonra, ekonomi yönetimi 0.25 ve 0.50 gram altın üretimini yasakladı," şeklinde konuştu.

Daha önce bu hamlenin yanlış olduğunu belirttiğini ifade eden Memiş, 22 ayar altın üretim yasağının sektör temsilcileri için kötü haber olduğunu söyledi. 24 ayar altın üretiminin ise belirli kurumlar tarafından yapılacağını açıkladı.

Altın Alımı Zorlaşacak

İslam Memiş, 2024 yılında olası yeni altın üretimi kısıtlamaları konusunda sektör temsilcilerini uyardı. Bu durumun altın alımını zorlaştırabileceğini ve talep artışıyla birlikte panik yaratabileceğini dile getirdi.

"Geçen yıl 0.25 ve 0.50 gram altınlar yasaklandı. Ben her zaman şunu sordum: 'Bu altınları kim alıyor?' İnsanlar düğüne, nişana katılıyor ve hediye olarak bu altınları takıyorlar," diyen Memiş, fiziki altın sahibi olan son neslin kendileri olduğunu vurguladı.

"Geçtiğimiz yıl getirilen ve yakında açıklanacak olan yasaklar, üretim yasakları arttıkça altın almanın sonuna yaklaşıyor gibi görünüyor. Tabii ki, bu hemen gerçekleşecek bir durum değil, ancak ok yaydan çıktıysa, hedefe doğru ilerler," şeklinde konuştu.

Bu yeni düzenlemeler, altın piyasasında büyük değişikliklere yol açacak gibi görünüyor. Kuyumcular ve altın yatırımcıları, bu gelişmeleri yakından takip ederek stratejilerini gözden geçirmeli.