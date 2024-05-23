Kira Zammında Yeni Dönem! Kritik 5 Yıl Detayı

Kira artışında yeni dönem 2 Temmuz itibariyle başlıyor ve yüzde 25 sınırı kalkıyor. Bu değişiklik milyonlarca ev sahibi ve kiracının dikkatini çekiyor, yeni dönemin nasıl olacağını merakla bekliyorlar.

Kira Artışında Yeni Düzenleme

2 Temmuz itibariyle kira artışındaki yüzde 25 sınırı kaldırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" dedi. Bu gelişme üzerine birçok kiracı ve ev sahibi, bu yeni dönemde kira zamlarının nasıl belirleneceği konusunda endişe ve merak içinde.

Kiracılar Korkmasınlar

Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, kiracıların endişelenmemesi gerektiğini belirtti. "Hiçbir mülk sahibi kiracıyı evden çıkaramaz. Kafasına göre bir fiyat belirleyemez," dedi. Ayrıca, ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etseler bile, o evi en az 3 yıl boyunca kiraya veremeyeceklerini vurguladı.

Yeni Zam Oranları TÜFE'ye Göre Belirlenecek

Ev sahiplerinin istedikleri oranda kira artışı yapıp yapamayacakları merak konusu. Gayrimenkul Danışmanı Araç, eski sisteme dönüleceğini ve şu anda ticari kiralara uygulanan TÜFE oranında zam yapılacağını belirtti. "Yani mülk sahibi kendine göre bir kira belirleyemeyecek," dedi.

Ev Sahibi TÜFE Oranını Beğenmezse Ne Olacak?

Yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte yeni zamlar TÜFE'ye göre belirlenecek. Peki, ev sahibi bu oranı beğenmezse ne olacak? Araç, "TÜFE oranını beğenmediyse kontrat yılına bakmak zorunda," dedi.

5 Yıl Detayına Dikkat

Avukat Mustafa Zafer, ev sahibinin yasal oranı yetersiz bulması durumunda iki yol olduğunu belirtti. "Eğer kira sözleşmesi 5 yılı aşmışsa, 5 yıldan sonra bir kira tespit davası açabilir. Ya da 5 yılın altındaysa bir uyarlama davasına gidebilir," dedi. Hakim, somut uyuşmazlığın durumuna göre kiranın yeniden belirlenmesine karar verebilir.

Devam Eden Davalar

Avukat Zafer, yeni sürecin mevcut kiracı-ev sahibi davalarına bir etkisinin olmayacağını söyledi. Mevcut davalar, yeni düzenlemelerden bağımsız olarak devam edecek.

2 Temmuz'dan sonra kira artışlarında yeni döneme girilirken, ev sahipleri ve kiracılar bu değişikliklere hazırlıklı olmalı. Yeni düzenlemelerle birlikte, özellikle kontrat süresi ve TÜFE oranı konuları önemli bir rol oynayacak. Bu süreçte tarafların haklarını ve yükümlülüklerini iyi anlamaları, olası uyuşmazlıkların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.