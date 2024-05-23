Tapu Sahiplerine 3.258 TL Para İadesi Yapılacak!

Konut sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Binlerce tapu sahibinin fazla emlak vergisi ödediği ortaya çıktı ve bu kişilere para iadesi yapılacağı duyuruldu. Emlak vergisi son ödeme tarihi yaklaşırken, birçok tapu sahibinin emlak vergisi muafiyet hakkından haberdar olmadığı ve bu nedenle fazla ödeme yaptığı belirlendi. Başvuru yapan kişiler, fazla ödedikleri tutarı geri alabilecekler.

Emlak Vergisi Muafiyeti Nedir?

Ülkemizde tapu sahipleri emlak vergisi ödemekle yükümlüdür ancak bazı durumlarda sıfır oranlı emlak vergisi uygulanabiliyor. Devlet, vergide adaleti sağlamak ve maddi durumu yetersiz kişileri korumak adına emlak vergisi muafiyeti tanıyor. Bu muafiyet, tek evi olan emekliler, ev hanımları, işsizler, gaziler ve şehit eşi ile çocuklarına ait 200 m²'yi aşmayan konutlar için geçerlidir. Bu kişilerden emlak vergisi tahsil edilmez. Ancak bu haktan yararlanmak için tek tapu sahiplerinin belediyeye başvuru yapması gerekiyor.

Kimler Bu Haktan Yararlanabilir?

Tek evi olan emekliler

Geliri olmayan ev hanımları

İşsiz kişiler

Gaziler

Şehit eşi ve çocukları

Bu gruplarda yer alan kişiler, başvuru yaparak emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler.

Başvuru ve Para İadesi Süreci

Emlak vergisi son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihe kadar kimliği ile ödeme yaptığı belediyeye giden tek tapu sahipleri, emlak vergisi muafiyeti dilekçesi doldurarak bu yıl ödeyecekleri vergiden muaf olabilirler. Ayrıca, geriye dönük 5 yıllık fazla ödedikleri vergiyi de iade alabilirler. Ödemeler, belediyeler tarafından, kişinin ödediği toplam para üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından verilen emsal karara göre, emekli maaşı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayan ev hanımları, işsizler, devletin verdiği maaş dışında maaşı olmayan gaziler ve şehidin eşi ile çocukları bu haktan yararlanarak para iadesi alabilirler. Bu kişilerin belediyelere başvuru yapmaları yeterlidir.