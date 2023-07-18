“Çok zor demiştik, muazzam bir otogar oluyor”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mevcut otogarda hizmet veren yazıhane sahipleriyle birlikte Çünür Mahallesi’nde inşaat çalışmaları devam eden yeni otogar alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından yazıhane sahipleri adına konuşan Musa Macit, “Daha önceki ziyaretimizin ardından ben dahil çok zor demiştik. Sayın başkanım zoru başardı. Muazzam bir otogar olacak. Allah razı olsun” dedi.Şehre yeni yatırımlar kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki dönemden kalan projeleri de tek tek tamamlıyor. Bu projelerden birisi de Çünür Mahallesi’nde inşa edilen yeni otogar alanıydı. Yeni otogarı tamamlamak için yeni projeye uygun olarak başlatılan çalışmalar hız kesmeden aralıksız olarak devam ediyor.Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yeni otogar alanının dış cephe kaplamaları tamamlandı. Peronlar, kazan dairesi ve diğer bölümlerde yoğun çalışmalar devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mevcut otogarda hizmet veren yazıhane sahipleriyle yeni otogarın yazıhane bölümünde incelemelerde bulunup, yapılması gerekenlere ilişkin istişareler yaptı.Otogarda hizmet veren yazıhane sahipleri adına konuşan Musa Macit, yazıhane sahipleri olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’ekendilerine vermiş olduğu destekler ve yeni otogardaki çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Macit, “Başkanım Allah razı olsun. Bize 4 yıldır mevcut otogarda çok güzel hizmet veriyorsunuz. Daha önceki dönemde temizlik gibi hizmetlerde problem vardı, şimdi o problemlerimiz yok. Otogarlar şehrin aynasıdır. İlk gelenler otogarla karşılaşıyor. Böyle güzel bir otogarı Ispartalıların hizmetine sunuyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz” dedi.Daha öncede yeni otogar alanını ziyaret ettiklerini ancak ziyaretten sonra esnafın ‘orası nasıl olacak’ diye serzenişte bulunduğunu ifade eden Musa Macit, “Geldik şimdi herkes hemfikir. Allah razı olsun. Çalışan herkese ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. O günden bu yana büyük mesafeler kat edilmiş. O gün geldiğimizde briketten duvarlar vardı, altı üstü yoktu. Ben dahil ‘çok zor’ demiştik. Sayın başkanım zoru başardınız. Isparta’mıza yakışır bir otogar oluyor. Taleplerimizi söyledik. Araçlarımızın indirme peronları genişleyecek. Muazzam bir otogar olacak” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni otogarda çalışmaların kolay olmadığını, çok emek isteyen bir yer olduğunu dile getirdi. Yeniden bir projeyi yapmanın kolay ancak mevcut projede değişikliğin zor olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Yapılmış bir işi günün şartlarına uydurmak kolay değildi. Öncelikle çatıyla başladık. Çatının kaplamada zorluk olan kısmı kaldırıp uzay çatıları yeniden yaptık. Yazıhaneler oluşturduk, alt üst oluşturduk. Tüm altyapı tesisatlarını yaptık. Sizlerin uzun yıllar teknolojide geri kalmayacağınız şekilde altyapı hazırlandı. Yazıhanelerimiz şuanda kullandığınız yazıhanelerden 2 kat daha büyük. Isıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri var. Konforlu bir hale getiren tertibatlarımız var. Mağazalarımız, tuvaletler, mescitler kullanışlı ve yeterli seviyede. Zabıta ve polisin yeri mevcut otogarda binanın dışındaydı. Şimdi içeri aldık, sizlerle birlikte aynı ortamda olacaklar. Buraya gelen bir yolcumuz hiçbir zorluk çekmeden işlemlerini halledebilecek. Otogarımızın ön tarafında çevre düzenlemesine başlıyoruz. O düzenlemeyle otobüslerin manevraları için geniş bir alan olacak. Otobüslerin otopark alanı olacak. Burayı modern ileriye dönük sizlerin rahat iş yapabileceğiniz bir hale getireceğiz. Bütün amacımız budur. İnşallah Allah sizlere kazasız, zararsız, ziyansız hayırlı nasipler versin, daha güzel işler ve hizmetlerde beraber olalım.” görüşlerinde bulundu.