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İNSTAGRAM FENOMENLERİ ISPARTA'DA

İNSTAGRAM FENOMENLERİ ISPARTA'DA
ISPARTA
G.Tarihi: 02.07.2021 18:17
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Kendi alanlarında tanınmış isimlerden oluşan Dijital İçerik Üreticileri (İnstagram Fenomenleri) 3 gün boyunca İlimizi ziyaret Etti…
“Türkiye’nin Çiçek Bahçesi” olarak tanınan ve binlerce yıllık tarihe sahip kültürüyle, ekonomisiyle, turistik ve doğal güzellikleriyle ülkemizin ve Göller Bölgesi’nin son yıllarda yükselen trendiyle en gözde illerinden biri olan Isparta; Dijital İçerik Üreticilerini ağırladı.
Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda; daha çok kişiye ulaşarak ilimiz tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla kendi alanlarında tanınmış isimlerden oluşan Dijital İçerik Üreticileri (İnstagram Fenomenleri) 3 gün boyunca İlimiz de Lavanta Bahçeleri, Gül Bahçeleri, Eğirdir Gölü, Kızıldağ Milli Parkı, Mada Adası, Davraz Kayak Merkezi ve İslamköy’ü gezdi.
            Dijital İçerik Üreticileri tarafından farklı sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar aracılığıyla ilimizin tanıtımının yapılması ve ilin öncelikli sektörleri arasında yer alan turizm sektörünün sahip olduğu potansiyelden etkin bir şekilde yararlanmasına katkı sağlanmasını hedefliyoruz.
 
                                                                                 ISPARTA VALİLİĞİ
                                                                               (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
 
 
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