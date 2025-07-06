Gönen’de Kenevir Operasyonu: 65 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik önemli bir başarı elde edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde 3 Temmuz 2025 tarihinde Gönen’de operasyon düzenledi. Operasyonda Z.K.D. isimli şüpheliye ait alanda yapılan aramada 65 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar maddesi ve 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, ele geçirilen maddelere el konuldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla artan bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.