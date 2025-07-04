Yazın Serinleten Lezzeti: Karpuzun En Tatlısı 4 Mevsim Manav’da!

Sıcaktan bunaldığınızda imdadınıza yetişecek, bal gibi, sulu mu sulu Adana karpuzları şimdi 4 Mevsim Manav’da sizi bekliyor! Üstelik her biri özenle seçilmiş, tarladan sofranıza kadar tazeliğini koruyan kaliteyle…

İster dilimle, ister bütün alın! Eve teslim seçeneği ve kapıda ödeme kolaylığıyla Isparta’nın dört bir yanına ulaşıyoruz.

Ama sadece karpuz mu? Tabii ki değil!

Ananas, muz, çilek, kivi, kiraz, kayısı, üzüm, şeftali ve çok daha fazlası...

Yani yaz meyvelerinin en iyisi yine 4 Mevsim Manav’da!

Sipariş için: Sabah 09:00 – Akşam 19:00 arası ulaşabilirsiniz.

Adres: Ayazmana yolu üzeri (Demirköprü altı) ISPARTA

WhatsApp Sipariş Hattı: 0544 929 51 26

4 Mevsim Manav – En tazesi, en kalitelisi, her mevsim burada!

“Çarşı pazar dolaşmayın! Hepsini tek noktadan alın, yorulmayın!”



























