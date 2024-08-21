“Göller Yöresinin Yakarışı” Projesi İkincisi Başladı

Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen “Göller Yöresinin Yakarışı” adlı projenin ikincisinin açılışı, Kirazlı Dere Sosyal Tesisleri'nde yapılan bir programla yapıldı. Projenin amacı, Isparta ve Burdur’daki iklim değişikliklerine ve bilinçsiz su kullanımına dikkat çekmek olarak belirlendi.

Açılış programına Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, daire müdürleri ve projede görev alan öğretmenler katıldı. Vali Baruş, konuşmasında su kaynaklarının korunmasının önemini vurguladı ve iklim değişikliği ile küresel ısınmanın su kaynaklarını nasıl etkilediğine dikkat çekti. Eğirdir Gölü’nün su seviyesindeki dramatik azalmayı örnek gösteren Baruş, su kaynaklarının daha dikkatli kullanılmasını ve çevre kirliliğiyle mücadele edilmesini gerektiğini belirtti.

Proje kapsamında, Göller Yöresi'ndeki göllerin kuruma sebepleri, kuraklığın etkileri ve alınacak tedbirler hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek. SDÜ ve ISUBÜ akademisyenlerinin katkılarıyla yürütülecek projede toplamda 36 etkinlik planlanıyor. Eğitimler Burdur Gölü, Salda Gölü, Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Lisinia Doğa Proje Alanı, Yarışlı Gölü, Yazılıkanyon Tabiat Parkı, Eğirdir Gölü ve diğer doğal alanlarda yapılacak.







