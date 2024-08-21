Eğirdir Gölü’nün Durumu Giderek Kötüleşiyor: CHP’li Halıcı’dan İktidara Çağrı

CHP Isparta Milletvekili ve PM Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü'nün çevresinde yaptığı basın açıklamasında, gölün karşı karşıya olduğu ciddi tehlikeler hakkında uyarılarda bulundu. Halıcı, gölün sadece kuruma değil, bataklığa dönüşme riskiyle de karşı karşıya olduğunu vurguladı. Gölün geri çekilmesiyle birlikte bitkilerin kuruduğunu ve bu durumun sineklerin üremesine ve kötü kokuların yayılmasına neden olduğunu belirtti. Halıcı, “Vatandaşlarımız bu durumdan çok rahatsız” dedi. Eğirdir Gölü’nün sadece Isparta için değil, tüm Türkiye için önemli bir değer olduğunu söyleyen Halıcı, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı ve gölün korunması için yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.