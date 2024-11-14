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Isparta’da 19. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Isparta’da 19. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
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Isparta’da 19. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Isparta Göller Bölgesi’nde bu yıl 19. kez düzenlenen "Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı" Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar ve üreticiler fuarda bir araya geldi.

Açılışa Isparta Valisi Abdullah Erin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda davetli katıldı. Fuarın ekonomik önemi üzerinde duran Vali Erin, fuarın yalnızca bölge ekonomisine değil, Türkiye tarım ve hayvancılık sektörüne de katkı sunduğunu belirterek "Bu fuar, bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini yansıtan önemli bir platform," dedi.

Sektördeki küresel rekabete dikkat çeken Vali Erin, “Artık Ispartalı çiftçilerimiz, Amerika’daki ve Hollanda’daki üreticilerle rekabet eder konumda. Bu noktada fuarcılık, hem ülke içindeki hem de dünya çapındaki gelişmeleri izlemek için çok önemli bir pazarlama aracı," ifadelerini kullandı. Erin, fuarın düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederek açılış kurdelesini kesti.

Fuarda stantları gezerek katılımcılarla görüşen protokol üyeleri, sektörün yeniliklerini yerinde inceledi. Fuarın, bölgedeki ticari hareketliliğe katkı sağlayarak yerel ekonomiyi güçlendirmesi bekleniyor.

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