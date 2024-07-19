Aşure Kazanları Birlik İçin Kaynadı

Anadolu'da yüzyıllardır süregelen Aşure Günü’nde, birlik ve beraberlik temalı etkinlikler düzenlendi. Muharrem ayı nedeniyle Vali Aydın Baruş, Yakaören köyü Aslanbaba Türbesi’nde düzenlenen Aşure etkinliğine katıldı.

Vali Baruş, Aslanbaba Türbesi’ni ziyaret ederek dua ettikten sonra, birlik için pişen aşure kazanını karıştırdı ve vatandaşlarla sohbet etti. Program, İl Müftüsü Muharrem Biçer’in duası ile son buldu. Etkinliğe, Vali Aydın Baruş’un yanı sıra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



