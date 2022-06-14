Atabey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Atabey Kültür ve Sanat Festivali Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR ve Eşi Neslişah Seda AKPINAR Hanımefendi, Belediye Başkanımız Sayın Tevfik ATASOY, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet ARSLAN, Jandarma Komutanı Teğmen Sayın Türkan AYDIN, İlçe Emniyet Amiri Sayın Uğur ÇAKIR ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.Mustafa Sökmen Ortaokulu görsel sanatlar öğretmenleri koordinatörlüğünde öğrenciler resim yaparak keyifli dakikalar geçirirken, program Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Halk oyunları gösterisi, Anadolu Lisesi öğrencileri, Müzik Öğretmenleri İnan KILLI ve Burcu KILLI'nın müzik dinletisi ile devam etti. Halk Eğitim Merkezînin Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi ve 75.Yıl Ortaokulu ile Mustafa Sökmen Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi büyük ilgi gördü.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ARSLAN eğitim öğretim yılı boyunca desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR 'a hediye takdiminde bulundu.