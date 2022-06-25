Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Tarihi Üzüm Çarşısı Restorasyonu ve Damgacı Sokak Sokak Sağlıklaştırması çalışmalarını yerinde inceledi, esnaf ziyaretinde bulundu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleri ve Isparta Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Tarihi Üzüm Çarşısı Restorasyon çalışmalarının 2.etabı ve Damgacı Sokak Sokak Sağlıklaştırması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bakan Murat Kurum, çalışmaları devam eden alanlarda incelemelerde bulundu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den bilgi aldı.Bakan Kurum ilk olarak Üzüm Çarşısındaki restorasyon çalışmalarını inceledi. 9 adadan oluşan 16’sı tescilli 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı restorasyon çalışmaları kapsamında ise ilk etapta 4’ü tescilli 11 yapının restorasyonu bitirilerek hak sahiplerine teslimi gerçekleşti. Kalan 8 adanın, 7’sinin restorasyonu için ihalenin tamamlandığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Çalışmalara başladık. Bu 7 adanın 2’sinde bulunan 24 işyerinin restorasyonu devam ediyor. Buradaki esnafımızı restorasyon boyunca karşıda oluşturduğumuz dükkanlara taşıdık” dedi.Esnaf yapılan çalışmalardan dolayı Bakan Kurum ve Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ederken, “Burada yapılan bu işler bir eser olarak kalacak. Burası atıl kalmıştı, Sayın Başkanımızın girişimi ve sizlerin desteğiyle çok güzel oldu. Başkanımız gereken her şeyi yaptı. Esnafımızın önünü açtı, herkesin gönül rızasını aldı. Başkanımız bizi hiç üzmedi. Yapılan her şey güzeldir” görüşlerinde bulundu.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Tarihi Üzüm Çarşısının cephesiyle, mimarisiyle güzel bir görünüme kavuşacağını aktaran Bakan Kurum, “Esnafımızın huzurlu olacağı, gelen insanlarımızın mutlu olacağı bir alan haline gelecek. Şehrimize büyük bir değer katacak. Bu proje Isparta’mızın çehresini değiştirecek, hem esnafımızın işleri artacak, mutluluk artacak” ifadelerinde bulundu.Bakan Kurum, Tarihi Üzüm Çarşısındaki incelemelerinin ardından, 29 evin projelendirme çalışmaları tamamlanan Damgacı Sokak Sokak Sağlıklaştırması çalışmalarını yerinde gördü. İlk etapta 11’i tescilli 7’si tescilsiz toplam 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması başlayan ve 5 evin restorasyon çalışmaları bitirilen Damgacı Sokakta inceleme gerçekleştiren Bakan Kurum bilgiler aldı.