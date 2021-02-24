AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ YAKUP KÜTÜK’TEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ANLAMLI ZİYARET.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup KÜTÜK ve çalışma arkadaşları bugün Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler. Görüşmede Başkan GÖK'ün Eğirdir için çok önemsediği "Yaşlı ve sürekli bakıma ihtiyacı olan insanlarımıza bakan yakınlarının önemli işlerini görmek ve biraz da nefes almalarını sağlamak için" tesis edilmesi düşünülen "Kısmî Yatılı Aktif Yaşam Merkezi" ni mevzuat ve teknik konularda masaya yatırdılar. Ayrıca Eğirdir Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile ilk ve orta dereceli okullarda ortaklaşa yürütülen "Bütçe Defteri Tutma" projesinin il genelinde AÇSH İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlar ile çocuk evlerinde de hayata geçirilmesi yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Başkan GÖK'ün hedeflerinden olan belediye bünyesinde kurumsal olarak açılması düşünülen "Kreş ve Gündüz Bakımevi" için gerekli teknik konular hakkına da karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

İki kurum hakkında ortak projeler üzerinde çalışma temennileriyle görüşme sona erdi.

Başkan Veli GÖK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütüp ve beraberindeki heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)

