GERESİN SAVAŞI (ISPARTA GELİNCİK KÖYÜ)

Sene 774 yılı, hilâfet Abbasiler de Hâlife Mehdî dedir.

Abbasiler 750 yılında Emevilerin ardından kurulmuş bir devlettir. 750 yılının Hazreti Peygamber dönemine olan yakınlığı unutmayalım.

Katırcıoğlu tarih kitabında 774 yılında Harun Reşid’in başında olduğu güçlü bir orduyla Isparta’nın batısında, Isparta Burdur arasında Geresin denilen mevkî de büyük bir savaş ile Isparta’yı ele geçirdiğini ve kısa süre sonra Bizans’ın taze kuvvetleriyle bu orduyu tekrar dışarı çıkardığından bahseder. Mutlaka bu bilgi bir kaynağa dayandırılmaktaysa da ben bu kaynağı bilmiyorum.

Geresin bugün Gelincik Köyü’nün eski adı ve herkes bunu bilir. Isparta’nın batısında ve Burdur Isparta arasında olması coğrafi olarak uyumlu.

Ancak 774 yılı tarihinde Ebu Câfer Harun (sonradan Reşid ünvanı alacak) daha 11 yaşındadır. Hilafet babasındadır. Babası adına ordu başında gelmiş olabileceği göz önünde bulundurulsa da 11 yaş bir ordu kumandanı için küçüktür. Sultanlık, hükümdarlık bu yaşlar için yapılmış olsa da mutlak ordu kumandanlığı için henüz erkendir.

Zaten Halife Harun Reşid’in ordusu olarak nakledilmekte ve dediğim gibi bu tarihte Harun Reşid daha çocuk ve hilafet babasındadır.

Abbasi Bizans savaşları ve İstanbul’a dayanan İslam Ordusu’nun mücadelesini kaynaklar 780 itibariyle vermektedirler.

Tabi bu detay ve ihtilaflar tarihçi konularıdır. Isparta tarihi anlamında çalışmalar olmadığı için bu bilgiler hiç konuşulmaz tartışılmaz.

Ancak bu nakledilen tarihi bilgilerin mutlak bir dayanağı vardır ve önemsenmelidir. Çünkü Uluborlu’da, Senirkent civarında şimdilik benim gözlemlediğim Arap Mezarlıkları vardır.

Bu mezarlıkların bahsi geçen yıllar aralıklarında Arap Ordularının Bizans’a saldırması sırasında şehit olanların defnedildiği halk arasında konuşulmaktadır. Öyle ki daha ince araştıramadığım Uluborlu merkezde cami bahçesinde hâlen sahabe-i ikrâmdan şehitlerin kabirleri olduğu söylenilen mezarlar hâlen var.

Şayet yer gösterilerek GERESİN’ mevkiinde böyle bir savaş olmuş ise bu savaştan kalma mezarlara, daha doğrusu bunun işaretlerine rastlamak mümkündür.

Her ne kadar Bizans Müslüman mezarlarını tahrip etse de bir yerden bu savaşın izi, hem coğrafi hem de tarihi anlamda araştırılmaya açık bir konudur.

Isparta’nın bu dönemde bazı köylerinin Müslüman olduğu hatta Uluborlu ve Senirkent civarında yaylaklarda Isparta fethinden yani İslamlaşmasından önce Müslümanların yaşadığı da oldukça tekrarlanan rivayetlerdendir.





Kaynak: Bekir Manav