1976 yılı ISPARTA UÇAK KAZASI KARATEPE

Isparta bilinmeyen tarihinin yanı sıra, trajik kazâlara da şâhit olmuş bir şehirdir.İşte o acı sahnelerden biri de yıl dönümü olan Eylül ayında gerçekleşmişti.İstanbul – Antalya seferini yapan, 143 yolcu ve 11 mürettebattan oluşan henüz 2 yıllık BOEING 727-2F2 tipi uçak Isparta semâlarına geldiğinde, 23.11 sıralarında yardımcı pilot Sacit Soğangöz, kaptan pilotun kokpitten ayrılmasıyla uçağın kontrolünü üstlenir.Antalya’ya doğru ilerlerken, uçağın mesul kaptanı Sacit Soğangöz, inanılmaz bir hata yapıyor ve henüz Isparta semalarındayken Antalya kule ile temasa geçerek, ‘pist ışıklarını gördüğünü ve alçalmaya başladığını’ söylüyordu.Aslında Soğangöz’ün gördüğü Antalya pist ışıkları değil Isparta Bulvarı’ndaki Sokak ışıklarıydı. Ancak Soğangöz, kulenin tüm itirazlarına rağmen, ‘ Size mi inanayım, gözlerime mi?’ diyerek ölüme giden yoluna devam ediyordu.Soğangöz kaptan, caddeyi pist sanarak 150 metre irtifaya kadar düşmüştü.Bu sırada, yolcu kabininde bulunan Kaptan Pilot Celal Topçuoğlu, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünerek kokpite geliyor ve uçuşa müdahale ediyordu.Topçuoğlu, son anda dağları fark ediyor ve tırmanışa geçmek için motorlara tam güç veriyordu. Ancak, maalesef başarılı olamıyor ve uçak, içine girdiği vadinin sağ yamacına sağ kanadından çarparak, çarpmanın şiddetiyle, vadinin sol tarafına doğru fırlıyor ve Karatepe olarak bilinen dağa çarparak parçalanıyordu.Bu acı kazada, 11’i mürettebat 154 kişinin yaşamı Karatepe dağında son buluyordu.Bu elim uçak kazasında bağımsız Aydın milletvekili Kemal Ziya Öztürk ile 1972'de Sofya'ya kaçırılan Truva uçağının hosteslerinden Feyzan Güngör'ün de aralarında bulunduğu 154 kişi yaşamını yitirdi. Antalya'nın sevilen simalarından, mobilya tasarımcısı ve zamanın Antalya Gazetesi spor yazarlarından Raif Baysan bu elim kazada yaşamını yitirdi.Aralarında 2. Dünya Savaşı sırasında üstün başarılar sağlamış 'Maurı' lakaplı Maggiore Enrico Martini'nin de bulunduğu kazanın ardından bazı İtalyan vatandaşların cenazeleri İtalya'ya gönderilirken bazıları Isparta'da gömülmüştü. Isparta Asri Mezarlığı'nda İtalyanlar için ayrılan bölümde kazada hayatını kaybeden İtalyan yolculardan 18'inin isimleri bir mermere yazılmıştı.Kazada hayatını kaybeden ve çeşitli nedenlerle cenazeleri İtalya'ya gönderilemeyen Giulia Baudino, Giorgio Buttina, Bruno Cappa, Cecilia Cappa, Attilia Cocoia, Ilio Costantini, RobertoGuidi, Anna Indelicati, Nadia Lanoro, Maria Martini, Bruna Poggiali, Tito Poggiali, Antonio Rosso, İvana Stirinati, Margherita Tratita, Guglielma Valisi, Mario Zorzi ve Corrado del Pozzo'nın adlarının yazılı olduğu mermerle asri mezarlıkta medfundurlar.Allah böyle acılar yaşatmasın! Ölenlere rahmet, kalanlara sabır temennisiyle.