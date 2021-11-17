Prematüre ile ilgili sorunlara dikkat çekmek ve Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine farkındalık oluşturmak amacıyla, her yıl 17 Kasım, “Dünya Prematüre Günü” olarak kutlanmaktadır. Prematüre bebekler, 37. gebelik haftasını doldurmadan doğan bebeklerdir. Annenin yaşı, doğum sıklığı, çoğul gebelik durumu, bazı kronik hastalıklar erken doğum için risk oluşturabilir. Prematüreyi temsil eden mor rengin farkındalığında hastanemiz idarecilerinin katılımlarıyla Yenidoğan yoğun bakımda gerçekleştirdiğimiz Dünya Prematüre Günü etkinliğinde çocuklarımızın da katılımıyla neşeli dakikalar yaşandı. Isparta Şehir Hastanesi olarak prematüre bebeklerimizin, ailelerinin ve onlara sevgiyle bakan doktor ve hemşirelerimizin günlerini kutluyoruz.Isparta Şehir Hastanesi