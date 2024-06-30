Gençlere Ücretsiz Olacak!

"Gençlere Ücretsiz Seyahat Fırsatı: 'Seyahatsever' Projesi Başlıyor



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-30 yaş aralığındaki gençlere yönelik yeni bir sosyal destek kampanyası başlatıyor. 'Seyahatsever' adı verilen proje, gençlerin seyahat olanaklarını artırmayı hedefliyor.



Proje Detayları:

- Hedef Kitle: 18-30 yaş arası tüm vatandaşlar

- Tarih Aralığı: 10 Temmuz - 27 Ağustos 2024

- Kapsam: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı tüm yurtlar



Önemli Noktalar:

1. Yurtlardan faydalanmak tamamen ücretsiz olacak.

2. Öğrenci olma şartı aranmayacak.

3. Ülke genelindeki tüm KYK yurtları projeye dahil.



Bakanlık yetkilileri, ekonomik zorlukların etkisiyle başlatılan sosyal destek kampanyalarının devam ettiğini belirtti. 'Seyahatsever' projesi, gençlerin ülkeyi tanıma ve seyahat etme imkanlarını artırmayı amaçlıyor.



Başvuru şartları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler yakında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi kanallarından duyurulacak. Gençlerin bu fırsattan yararlanabilmek için ilgili duyuruları takip etmeleri öneriliyor."



