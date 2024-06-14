Cumhurbaşkanı Tatar Isparta’da Yoğun Bir Gün Geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta ziyaretinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik’in daveti üzerine Isparta’ya gelerek bir dizi önemli program ve ziyaretlere katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, ITSO’da iş insanlarıyla bir araya gelerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. "Burada Isparta’ya büyük hizmetler vermekte olduğunuza yürekten inanıyorum. Bunu da bugün gördüm" diyen Tatar, iş dünyasının güçlü ve ortak hareket etmesinin önemini belirtti.ITSO’daki buluşmada, Isparta Valisi Aydın Baruş, ITSO Başkanı Metin Çelik, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, ITSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile iş dünyasından birçok isim hazır bulundu.Sabahın erken saatlerinde Isparta'daki gül bahçelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, buradaki gülyağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Gülbirlik tesislerini ziyaret eden Tatar, gülyağı üretiminin KKTC ekonomisine katkılarına dikkat çekti ve emekçilere teşekkür etti. Birlik ve dayanışmanın önemine değinen Tatar, Isparta’nın gülyağı üretimiyle KKTC’ye önemli katkılar sunduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, ITSO ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Rahmetli Süleyman Demirel’i rahmetle yad etmek istiyorum. Kıbrıs davasına büyük hizmetleri oldu. Isparta, Süleyman Demirel’in hizmetleriyle anılan bir kent. KKTC, küçük ama çok önemli bir ada. KKTC küçük bir toprak parçası olarak görülmesin. Bizim deniz yetki alanlarımız vardır, kıta sahanlığımız vardır, karasularımız vardır, Ekonomik Münhasır Bölge haklarımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hakkı ve hukuku ile birleştirdiğimizde bambaşka bir ulusal harita ortaya çıkıyor” dedi.ITSO Başkanı Metin Çelik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Isparta’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, KKTC ile ticari ilişkileri güçlendirme ve işbirliği alanlarını genişletme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Çelik, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda potansiyel işbirliği fırsatları olduğunu söyledi.Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu ise, KKTC'nin ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye ile iş birliğini artırmayı ve ticareti genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Gündoğdu, turizm sektörünün KKTC için önemli bir potansiyel olduğunu ve ülkede turizm yatırımlarının artması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Tatar’a ITSO Başkanı Metin Çelik tarafından Türk bayrağı motifli el dokuması duvar halısı, Süleyman Demirel'in fötr şapkasını simgeleyen biblo ve çeşitli hediyeler takdim edildi.Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta’daki yoğun programında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) düzenlenen törene katılarak, Fahri Doktora Payesi’ni aldı. Ayrıca 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in İslamköy Çalcatepe’de bulunan anıt mezarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi ve dua etti. İslamköy’deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ni de gezen Tatar, merhum Demirel’in 55 yıllık siyasi hayatından kesitler içeren objeleri inceledi.Vali Aydın Baruş’u da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta Valiliği’nde şeref defterini imzaladı ve Isparta’yla ilgili brifing aldı. Ziyarette, Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve Hasan Basri Sönmez ile görüş alışverişinde bulundu.Son olarak Süleyman Demirel Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere hitap ederek programını tamamladı ve Isparta’dan ayrıldı.