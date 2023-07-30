Memur-Sen, 2024'te yüzde 70 zam talep etti

Memur maaşlarına yüzde 70 enflasyon farkının 3'er aylık dönemler halinde ödenmesi

Yüzde 20 refah payı

3 bin 650 liralık kira yardımı

3600 ek gösterge

3600 ek göstergenin tüm kamu görevlilerine verilmesi

4/B ve 4/C sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

Memurların ek göstergelerinin artırılması

Memurların maaşlarının vergiden muaf tutulması

Memurların toplu taşıma araçlarında indirimli seyahat edebilmesi

Memurların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi

Memurların konut edinmelerinde kolaylık sağlanması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 2024'te memurlara yüzde 70 zam yapılmasını talep etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın 2024 yılı için talepleri, yüzde 70'lik enflasyon farkının 3'er aylık dönemler halinde ödenmesi, yüzde 20 refah payı, 3 bin 650 liralık kira yardımı ve 3600 ek göstergedir" dedi.Görüşmeler, 1 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek.Memur-Sen'in talepleri şöyle: