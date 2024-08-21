Geleneksel Ispartalılar Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Antalya Ispartalılar Kalkınma, Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gürkan Gülcü, Geleneksel Ispartalılar Festivali’nin 28-29-30 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya Kepez Kent Meydanı’nda düzenleneceğini duyurdu. Başkan Gülcü, festivalde Isparta’nın kültürel mirasının, yöresel lezzetlerinin ve sanatının sergileneceğini belirterek tüm Ispartalıları ve Isparta sevdalılarını bu özel etkinliğe davet etti. Festival kapsamında yerel sanatçılar sahne alacak, yöresel ürünler tanıtılacak ve çeşitli sergiler, el sanatları atölyeleri ve tanıtım stantları ile dolu dolu bir program sunulacak. Gülcü, birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayarak tüm katılımcıları festivalde ağırlamaktan onur duyacaklarını ifade etti.