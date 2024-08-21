Vali Baruş, Eğirdir Gölü Çevresinde İncelemelerde Bulundu

Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Gölü’nün kıyı temizliği ve çevresindeki incelemeler için Eğirdir’de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Baruş’a, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal, Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, Eğirdir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan Görgülü ve Gökhan Eyüp Barlas, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Yasin Denli, ÇED Şube Müdürü Serkan Karacan ve teknik ekipler eşlik etti. Eğirdir Gölü’nün doğal güzelliklerini korumak amacıyla yapılan bu incelemeler, bölgenin çevre koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, göl çevresindeki mevcut durumu iyileştirmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.



