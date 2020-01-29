ISPARTA MEM BÜLTENİ

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, satranç şampiyonunu makamında kabul etti.Özel Doğa Okulları öğrencisi Samet Harun Özsaç , 19-24 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te 2557 sporcunun katıldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 15 Yaş Genel Kategoride Türkiye Şampiyonu oldu. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz , Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu olarak ülkemizi temsil edecek olan Samet Harun Özsaç 'a plaket takdim ederek başarılarının devamını diledi.