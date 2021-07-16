Sevgili Gelendostlular,

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, kahraman millelimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bugün, 25 Ekim 2016 tarihinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz günü, gencinden yaşlısına, öğrencisinden emeklisine, işçisinden patronuna Asımın nesli milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamıştır, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Bir olmuş, birlik olmuş ve namusunu çiğnetmemiştir. Dik duruşuyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır.

O gece;

Tam otuz kurşun yedi, evli ve iki çocuk babası Ömer Halis Demir. Darbeci generali vurarak şehadet emrini kahramanca ve gözünü kırpmadan yerine getirdi.

22 yaşındaydı Burak Cantürk. Okumak için çalışıyor, harçlığını biriktiriyordu. Babasının kucağında şehit oldu hain darbecilerin açtığı ateşle sırtından vurularak.

16 yaşındaydı Malatyalı Engin. Gencecik yaşında Baştabya kışlasının önünde tankın altında ezilerek Şehit oldu. Dna testi sayesinde tespit edilebildi kimliği.

23 yaşındaydı Kübra Doğanay. Güzel Sanatlar bölümünde eğitim görmüş henüz sekiz aylık özel harekat polisiydi. Arkadaşları Cennet Yiğit ve Gülşah Güler de öyleydi. Ankara’da hain darbecilerin gasp ettiği savaş uçaklarının yaptığı alçak saldırıda arkadaşlarıyla şehit düştü.

Ne mutlu ki; hepbirlikte, 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi, tek yürek, tek bilek olduk. İrademizi bir avuç darbeciye ezdirtmedik. Bu darbe girişiminde tıpkı Malazgirt’te olduğu gibi, tıpkı Miryokefalon’ da olduğu gibi coğrafyamızı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığımızı büyük bir asaletle ve fedakarlıkla tekrar tüm dünyaya ilan ettik.

O gün topraklarımıza düşen her bir damla kanla ve sonrasında attığımız her bir adımla tüm dünyaya net bir mesaj verdik ve dedik ki:

Şehitlerimiz ölmez, Milletimiz bölünmez.

“Türkiyemiz geçilmez.”

Bu duygu ve düşüncelerimle, 15 Temmuz'un yıldönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz Şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

Hep birlikte Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde en büyük gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğu bilinci ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.



Onur ALİMOĞLU

KAYMAKAM

