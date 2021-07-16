İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından anma etkinliği düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen anma törenine Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU, İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ, şehit aileleri ve gazilerimiz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Kuran tilaveti ile başlayan programda tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz için dua edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma töreninde daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, 15 Temmuz belgeseli izletildi.Ezgi ve şiirlerin dinletildiği anma programında son olarak İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ ve diğer katılımcılar 15 Temmuz gecesi yaşanılanların yer aldığı resim sergisini gezdiler.