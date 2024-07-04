Gelendost Emniyeti Haziran Ayı Faaliyet Raporunu Açıkladı

Uygulamalar ve Cezalar: Düzenlenen uygulamalarda 2843 şahıs ve 578 araç sorgulandı. Trafik kurallarına uymayan 7 araç trafikten men edildi ve toplamda 384.930 TL cezai işlem uygulandı.

Hırsızlık Operasyonu: İş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçu ile ilgili yapılan kapsamlı kamera araştırmaları sonucu 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada suça konu eşyalar bulunarak müştekiye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.