Gelendost Emniyeti Haziran Ayı Faaliyet Raporunu Açıkladı
Isparta Gelendost İlçe Emniyet Amirliği, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, çeşitli operasyonlar ve bilgilendirme çalışmalarının sonuçları yer aldı.
2 Aranan Şahıs Yakalandı: İlçe genelinde yapılan çalışmalar sonucunda, aranan 2 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Uygulamalar ve Cezalar: Düzenlenen uygulamalarda 2843 şahıs ve 578 araç sorgulandı. Trafik kurallarına uymayan 7 araç trafikten men edildi ve toplamda 384.930 TL cezai işlem uygulandı.
Bilgilendirme Çalışmaları: KADES, dolandırıcılık ve trafik konularında 74 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
Hırsızlık Operasyonu: İş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçu ile ilgili yapılan kapsamlı kamera araştırmaları sonucu 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada suça konu eşyalar bulunarak müştekiye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gelendost İlçe Emniyet Amirliği, halkın güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.