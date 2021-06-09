Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan ve Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti.



Bir dizi inceleme ziyaret için Isparta’da bulunan büyükelçilere MÜSİAD Isparta Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.Görüşmede büyükelçileri Isparta’da görmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Vali Seymenoğlu Isparta’nın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi vererek Isparta’nın tanıtımına yapacakları katkılardan dolayı büyükelçilere teşekkür etti. Vali Seymenoğlu ayrıca Isparta ile yapılacak ticari faaliyetlere de her türlü desteği vereceklerini söyledi.Eşsiz doğal güzelliklere sahip Isparta’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren konuk büyükelçiler ise ikili ilişkileri geliştirmek adına düzenlenen bu gezide kendilerine gösterilen misafirperverlik için Vali Seymenoğlu ve Isparta halkına teşekkür ettiler.Görüşme sonunda Vali Seymenoğlu konuklarına lavanta ve gül ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.