Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, gazilerle bir araya geldi. Gaziler, önceki dönemde birkaç kez talep etmelerine rağmen dernek binası taleplerinin karşılanmadığını belirterek, Başkan Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle bu taleplerine anında karşılık bulduklarını ifade ettiler. Gaziler, "Burayı yaparak gönlümüzü de yaptınız başkanım. Allah sizden razı olsun" dediler.Ziyarete, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler, AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola da katıldı.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkan Yardımcısı Hamit Gülbiçer, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazilerin vatan için verdiği mücadeleye vurgu yaparak, onların değerini anladıklarını ve kendileri için çok kıymetli olduklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Sizlerin bizdeki kıymeti ve değeri çok yüksek. Büyük devlet olmak kolay değil. Büyük devlet olduğunuz zaman çevrede seni çekemeyenler, sana karşı hırs üretenler ve başarılarımızın engellenmesi, gücümüze mani olmak için birçok atraksiyonlar içerisindeler. Bundan dolayı şehit ve gazilerimiz oluyor. Rabbimin şehitlerimizi cennetinde misafir ettiğinin inancındayız. Allah gani gani rahmet eylesin, yakınlarını da cennette buluştursun inşallah" ifadelerini kullandı.Gazilerin taleplerinin zamanında karşılanmamış olmasının bir eksiklik olduğunu belirten Başdeğirmen, "Çok gecikmiş bir hizmet ama Allah bize nasip etti. Bundan dolayı da mutluyuz. Rabbim güzelce oturmayı, vakit geçirmeyi nasip etsin" dedi.Gaziler, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, dernek binasının kendileri için önemli bir kazanım olduğunu ifade ettiler. Başkan Başdeğirmen ise gelecekte de gazilere destek olacaklarını belirterek, "Belki küçük bir hediye olarak biz burayı yaptık ama bundan sonra yapılacak ne varsa yine sizlerle beraberiz. Ne zaman ne isterseniz biz yanınızdayız" dedi.Ziyaretin ardından, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için dua edildi.