Aliköy’de Cami ve Kur’an Kursunun Kalorifer Tesisatı Yenilendi

Isparta Belediyesi, Aliköy'de bulunan Kur’an Kursu ve Ali Köyü Camii'nin kalorifer tesisatını yenileyerek sıcak bir ortam sağladı. Aliköy Muhtarı Ali Çakacı ve köy sakinleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e destekleri için teşekkürlerini iletti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği günden beri sadece şehir merkezine değil, ilçelere, beldelere ve köylere yönelik taleplere de duyarsız kalmıyor. Bu kapsamda, Aliköy köyündeki Kur’an Kursu ve caminin kullanılamaz hale gelmiş kalorifer tesisatının yenilenmesi talebine olumlu yanıt verdi. Ali Köyü Camii'nin kalorifer tesisatı yenilendi ve aynı zamanda Kur’an Kursu içinde çalışmalar başlatıldı. Artık Kur’an Kursuna katılan kadınlar, soba yerine kaloriferle ısınacak.Kur’an Kursuna katılan kadınlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in destekleriyle civar köylerle birlikte doğalgaza kavuştuklarını belirterek, teşekkürlerini iletti. Aliköy, belediye sınırları dışında olmasına rağmen Başkan Başdeğirmen’in taleplerini geri çevirmemesi köy halkı tarafından takdirle karşılandı. Köy sakinleri, "Başkanımızla gurur duyuyoruz, garibanların annesi, babası, her şeyi. Başkanımızdan Allah razı olsun" dediler.Kur’an Kursu Öğreticisi Emine Kökmen, Kur’an Kursunun kalorifer tesisatının yenilenmesi için talepte bulunduklarını ve Başkan Başdeğirmen'in bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirterek, "Başkanımıza teşekkür ederim. Başkanımızın şehirdeki tüm hizmetlerinden memnunuz. DSİ lojmanlarında oturuyorum, oraya 100. Yıl Millet Camisi açıldı. Çok memnunuz. Başkanımızın hizmetlerinin devamını önümüzdeki dönemde de diliyoruz" dedi.Aliköy Muhtarı Ali Çakacı da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in köyleri için her türlü talebe olumlu yanıt verdiğini belirterek, "Camimizin 20 yıl önce yapılan kalorifer borularını değiştirilmesi ve Kur’an Kursumuzun kalorifer petekleri ile borularının değiştirilmesi talebimiz oldu. Başkanımız hemen gerekenleri yaptı. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e şahsım ve köyüm adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.