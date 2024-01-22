Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, bazı ülkelerin Türkiye'nin güçlenmesini istemediğini belirterek, "Güçlü bir cumhurbaşkanımız, dirayetli idarecilerimiz, savunma sanayinde en güçlü şekle gelmemiz birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Biz onları üzmeye devam edeceğiz. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'ni ziyaret ederek, şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyarette belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler, AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola da yer aldı.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehit yakınlarını hiçbir zaman unutmadığını ifade ederek, teşekkürlerini iletti. Savcı, yapılan ziyaretler ve destekler nedeniyle Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarının bazı ülkeleri rahatsız ettiğine dikkat çekti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü liderliği ve savunma sanayindeki başarılarıyla birçok ülkenin dikkatini çektiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Güçlü bir cumhurbaşkanımız, dirayetli idarecilerimiz, yöneticilerimizin ülkemize verdiği hizmetler, savunma sanayinde en güçlü şekle gelmemiz birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Biz onları üzmeye devam edeceğiz. Sınır dışında görev yapan askerlerimizin göreve giderken 'Rabbim bize şehitliği nasip etsin' diyerek notlar bıraktığını duyuyoruz. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" şeklinde konuştu.Başkan Başdeğirmen, şehitlerin aileleriyle bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak, "Şehitlik çok büyük bir itibar ancak acısı da kolay değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Rabbim bu acıları tekrar yaşatmasın diye dua ediyoruz. Ama düşmanlar da hiçbir zaman oturup sessizce beklemiyor. Bizim güçlü bir ülke olmamıza mani olmak isteyenler diğer düşman devletler. Bizimle dost görünüp arkadan vuranlar. Bunların hepsini hepimiz biliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi büyük devlet, büyük devletin vatandaşı olmak kolay değil. Bulunduğumuz konum, stratejik durumu, 3 tarafı denizlerle çevrili olması, toprağımızın bir kısmının Asya diğer kısmının Avrupa’da olması örneği olmayan bir ülke. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan boğazın da bizim ülkemizin içerisinde olması çok önemli. Bunlar onları rahatsız ediyor. Biz onları üzmeye devam edeceğiz. Geçen hafta Hasan Hüseyin kardeşimizi hastanede ziyaret ettim. Ailesi yanındaydı. Gazi olarak kendisi de yakında aramıza katılacak. O büyük şerefle şehrimizde yaşamaya devam edecek inşallah. Rabbim acılar yaşatmasın. Ama bu hainliğin devam edeceğini biliyoruz. İnşallah daha güzel, daha mutlu günler bizlerin olsun. Sizlerle güzel vatanımızda, çok daha güzel ortamlarda beraber olmayı Rabbim nasip etsin" ifadelerini kullandı.Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.